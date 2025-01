Havas acquiert CA Sports

(AOF) - Havas annonce l’acquisition de CA Sports, une agence espagnole spécialisée dans les stratégies de sponsoring et le développement des entreprises par le sport. CA Sports rejoint Havas Play, le réseau d’Havas ayant pour vocation de connecter les marques aux consommateurs par le biais de leurs passions. CA Sports, sous le nom de "CA Sports Part of Havas Play" continuera d’être dirigé par Cinto Ajram, son fondateur et CEO, qui conserve une participation minoritaire dans l’entreprise.

Fondée par Cinto Ajram en 2017 à Barcelone, les compétences de CA Sports comprennent la gestion d'accords stratégiques de sponsoring sportif, le conseil aux marques, ainsi que l'activation et la production d'événements et de campagnes.

Son portefeuille de clients compte des marques de premier plan telles que, entre autres, Grupo Bimbo, Cupra, Coca-Cola, Konami et Rilastil.

CA Sports maintient également des relations privilégiées avec des organisations sportives telles que FC Barcelona, Betis, Bayern Munich, Inter Milan, Liverpool, The America's Cup, Euroleague et les marathons les plus importants d'Espagne.

