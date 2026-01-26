 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 06:00

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :

* DANONE DANO.PA a annoncé vendredi soir un rappel, sur certains marchés ciblés, de certains lots de laits infantiles, citant "l'évolution des recommandations des autorités".

* BUREAU VERITAS BVI.PA a annoncé vendredi l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil italien spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de mode premium et de luxe.

* RYANAIR RYA.I doit publier lundi ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de la Bourse.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3YO0N2

(Rédigé par Diana Mandia)

Valeurs associées

BUREAU VERITAS
27,320 EUR Euronext Paris +0,07%
DANONE
67,540 EUR Euronext Paris -1,05%
RYANAIR HLDGS
1 942,250 GBX LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank