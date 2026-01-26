*
Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe :
* DANONE DANO.PA a annoncé vendredi soir un rappel, sur certains marchés ciblés, de certains lots de laits infantiles, citant "l'évolution des recommandations des autorités".
* BUREAU VERITAS BVI.PA a annoncé vendredi l'acquisition de SPIN360, un cabinet de conseil italien spécialisé dans l'innovation et le développement durable auprès des plus grandes marques de mode premium et de luxe.
* RYANAIR RYA.I doit publier lundi ses résultats du troisième trimestre avant l'ouverture de la Bourse.
(Rédigé par Diana Mandia)
