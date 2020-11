Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh-Paris analyse le cessez-le feu, poursuit ses consultations Reuters • 10/11/2020 à 12:42









PARIS, 10 novembre (Reuters) - La France analyse les paramètres de l'accord de cessez-le-feu conclu lundi entre Bakou et Erevan sur le Haut-Karabakh, a annoncé mardi la présidence de la République. Dans un communiqué, Paris dit poursuivre activement ses consultations avec la Russie pour parvenir à un accord durable qui préserve et respecte les intérêts de l'Arménie qu'elle continue de soutenir. "La France demande fermement à la Turquie de mettre fin à ses provocations au sujet du Haut-Karabagh, de faire preuve de retenue et de ne rien faire qui compromette la possibilité qu'un accord durable soit négocié entre les parties et dans le cadre du groupe de Minsk", dit également ce communiqué. (Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

