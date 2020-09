Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh : Macron appelle à cesser immédiatement les hostilités Reuters • 27/09/2020 à 22:02









PARIS, 27 septembre (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu avec les dirigeants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan et appelle "fermement" à une cessation immédiate des hostilités dans la région du Haut-Karabakh, a annoncé l'Elysée dimanche soir. Au moins 16 militaires et des civils ont été tués dimanche dans des affrontements dans le Haut-Karabakh, une région séparatiste située à l'intérieur de l'Azerbaïdjan mais dirigée par des Arméniens d'origine. Emmanuel Macron s'est entretenu avec le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, puis avec le président de la République d'Azerbaïdjan Ilham Aliev, exprimant "sa vive préoccupation à la suite de l'offensive armée", a fait savoir l'Elysée. "Chacun connaît la proximité de la France avec le peuple arménien. Il doit retrouver la paix au plus vite. La France sera toujours à ses côtés", a ajouté la présidence de la république française. "La France est prête à prendre toutes ses responsabilités en tant que co-présidente du groupe de Minsk (chargé de la médiation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, NDLR). Le président de la République a appelé fermement à la cessation immédiate des hostilités et dit sa disponibilité à contribuer à un règlement pacifique et durable de la question du Haut-Karabakh." (Elizabeth Pineau et Benjamin Mallet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.