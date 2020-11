Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Haut-Karabakh: Accord de cessation des combats sous l'égide de la Russie Reuters • 10/11/2020 à 00:00









EREVAN/BAKOU, 10 novembre (Reuters) - Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a annoncé mardi matin avoir signé avec les dirigeants azerbaïdjanais et russe un accord de cessation des combats dans le Haut-Karabakh, après plus d'un mois d'affrontements meurtriers dans l'enclave. Un porte-parole du Kremlin a confirmé qu'un accord sur un arrêt total des hostilités dans la région avait été signé par les trois dirigeants, ont rapporté les agences de presse russes. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué que des soldats de maintien de la paix seraient déployés, selon Interfax. Aucun commentaire officiel n'a pour le moment été effectué par l'Azerbaïdjan. Le dirigeant de la région du Haut-Karabakh, Arayik Harutiunian, a dit sur Facebook avoir donné son accord "pour mettre fin à la guerre dès que possible". Cette annonce fait suite à six semaines de lourds combats dans l'enclave et aux avancées des troupes azerbaïdjanaises. Bakou a revendiqué lundi la prise de la deuxième plus importante ville de l'enclave. S'exprimant via les réseaux sociaux, Nikol Pachinian a déclaré que "la décision est basée sur des analyses approfondies de la situation au front et des discussions avec des experts". "Cela n'est pas une victoire, mais il n'y a pas de défaite tant que l'on ne se considère pas soi-même battu (...) Cela doit marquer le début d'une nouvelle ère pour notre unité nationale", a poursuivi le Premier ministre arménien. (Nvard Hovhannissian et Nailia Bagirova, avec Margarita Antidze; version française Jean Terzian)

