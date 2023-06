Hausses de taux de la BCE: les effets devraient se faire attendre (La Française AM)

(AOF) - “A quand les effets du durcissement de la politique monétaire de la BCE ? » se demande la Française AM dans une analyse publiée aujourd’hui. Selon le gérant « il semble assez logique de penser que le délai sera plutôt proche des bornes hautes » avec des effets « plus palpables en 2024 qu’en 2023 », car après « dix ans de politiques monétaires extrêmement accommodantes » la grande majorité des acteurs du secteur privé ont « des bilans sains et des coûts de financement très faibles » de sorte que hausses de taux ont un impact « assez limité » sur eux

"Il est probable que l'inflation salariale se poursuive dans les mois ou trimestres à venir ", compte tenu de " la vigueur actuelle du marché de l'emploi ", du manque de main d'œuvre disponible et de " la volonté pour les salariés de regagner tout ou partie du pouvoir d'achat perdu au cours des deux dernières années ".

" Si les politiques budgétaires continuent à supporter les ménages et donc la consommation ", qui constitue 51% de la croissance en zone Euro, cette inflation salariale pourrait se poursuivre. Tant que l'inflation salariale restera autour de son rythme actuel, soit 4-5%, " il sera extrêmement difficile de voir l'inflation ‘core' baisser de manière importante au sein de la zone Euro ".

Aujourd'hui, le marché anticipe une baisse des taux d'intérêt d'environ 80 points de base de la part de la BCE en 2024, mais dans le scénario d'une inflation qui perdure, ces baisses de taux " n'auraient plus vraiment de raison d'être " selon la Française AM.