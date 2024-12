"Hausse relative" du spread français depuis la censure du gouvernement (Astérès)

En termes de niveau de spread, c'est-à-dire de risque de défaut souverain perçu par les investisseurs, la France est désormais comparable aux pays d'Europe méditerranéenne. Au cours du mois ayant précédé la chute du gouvernement, le spread français a été en moyenne de 78,1 points de base, et de 76,6 points de base depuis, soit une baisse de 1,5 point de base, ou de 2 %. La baisse a été plus significative dans les pays européens comparables, par exemple avec une baisse du spread italien de 12 % sur les mêmes dates.

