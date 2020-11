Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hausse quasi générale à l'ouverture en Europe après la victoire de Biden Reuters • 09/11/2020 à 09:17









LES BOURSES EUROPÉENNES EN HAUSSE EN DÉBUT DE SÉANCE PARIS (Reuters) - Les marchés boursiers européens sont en nette hausse en début de séance lundi, au surlendemain de la confirmation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, qui rassure les investisseurs. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice large européen Stoxx 600 gagne 1,54%, le CAC 40 à Paris 1,55%, au plus haut depuis la mi-septembre, et le Dax à Francfort 1,9%. Toutes les valeurs du CAC 40 évoluent en territoire positif. La Bourse de Tokyo avait auparavant fini la journée sur un gain de 2,12%, au plus haut depuis novembre 1991, et l'indice mondial MSCI a inscrit un record. (Marc Angrand)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +1.56%