Hausse prudente des indices européens : la baisse probable des taux de la Fed rassure les marchés

(AOF) - Hormis Amsterdam, les marchés européens évoluent en hausse prudente, soutenus par l'optimisme liée à une probable baisse des taux de 25 points de base de la Fed à l'issue de sa réunion du 10 décembre prochain. Côté valeurs, Eramet a présenté son programme "ReSolution" en vue d'améliorer sa rentabilité. Pierre et Vacances grimpe après ses bons résultats annuels sur l'exercice 2024-2025 et l'annonce de perspectives favorables. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,39% repassant au dessus de la barre des 8100 points (8118). L'Eurostoxx 50 progresse de 0,29%, à 5711 points.

En Europe, Aurubis (+2,56% à 122,25 euros) progresse en Bourse alors que l'entreprise allemande a dévoilé des résultats annuels mitigés de son exercice 2024/2025. Dans un environnement difficile, le producteur de cuivre a généré un résultat opérationnel avant impôts (EBT) de 355 millions d'euros conforme à sa fourchette de prévisions : 330 à 370 millions d'euros (contre 413 millions d'euros un an avant). Il était anticipé à 359 millions d'euros. L'Ebitda opérationnel s'est établi à 589 millions d'euros, en recul par rapport à l'an dernier (622 millions d'euros). Les analystes le ciblait à 604 millions.

Ce jeudi, Eramet (-0,29% à 51,65 euros) a annoncé le lancement d'un programme intitulé "ReSolution", "afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, réduire les coûts, rétablir la génération de trésorerie et renforcer la résilience financière". Ce programme s'articule autour de cinq axes principaux : sécurité et mine responsable ; excellence opérationnelle et productivité (incluant l'excellence commerciale) ; résilience financière ; collaborateurs ; et un portefeuille d'activités prêt pour l'avenir. Ce nouveau programme sera présenté ce jour à 14h30 lors de sa journée investisseurs.

Pierre & Vacances (+10,13%, à 1,69 euro) s'envole en bourse après la présentation de ses résultats annuels, mais les investisseurs saluent principalement les perspectives pour l'exercice 2025-2026. Sur 2024-2025, le spécialiste européen du tourisme de proximité a vu son Ebitda ajusté s'apprécier de 3,9%, à 181,1 millions d'euros, conformément aux prévisions de la société qui l'attendait " à plus de 180 millions d'euros ". En revanche, les analystes étaient un petit peu plus ambitieux. Chez Oddo BHF il était espéré à 188 millions d'euros, et chez Portzamparc à 188,1 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, les ventes au détail en octobre sont légèrement supérieures aux attentes en rythme annuel. Elles ont augmenté de 1,5% contre un consensus de 1,4%, après une hausse de 1,2% en septembre.

Aux Etats-Unis, les données sur les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ainsi que celles sur la balance commerciale en octobre seront communiquées à 14h30.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 12h, l'euro gagne 0,02% à 1,1675 dollar.