Hausse minimum en vue à Wall Street, la Fed dans tous les esprits

(AOF) - Les marchés américains sont attendus en très légère hausse. La baisse des taux de la Fed mercredi est une chose entendue. Les investisseurs attendent de savoir si elle va adopter une stratégie "hawkish", Jerome Powell signalant une pause à court terme dans sa politique d'assouplissement, ou non. Du côté des valeurs, IBM a annoncé le rachat de Confluent pour 11 milliards de dollars. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P500 et le Nasdaq Composite gagnent respectivement 0,17% et 0,34%. Le rendement du 10 ans continue de progresser.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine en territoire positif. Les investisseurs ont apprécié l’absence de mauvaise surprise lors de la publication de l’indice des prix à la consommation des ménages américains du mois de septembre, qui vient confirmer l’hypothèse d’une baisse des taux de 25 points de base de la Fed lors de sa réunion de mercredi. Netflix a annoncé le rachat du studio de cinéma et de télévision Warner Bros Discovery pour 83 milliards de dollars. Le Dow Jones a progressé de 0,22% à 47954 points et le Nasdaq de 0,31% à 22578 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune donnée d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre

Berkshire Hathaway

A quelques jours du départ de Warren Buffett de la direction générale de Berkshire Hathaway, sa société d'investissement a annoncé plusieurs changements au niveau des cadres dirigeants. Le directeur financier de Berkshire Hathaway, Marc D. Hamburg, prendra sa retraite le 1er juin 2027, après 40 ans de service. Il sera remplacé par Charles C. Chang, qui est directeur financier de Berkshire Hathaway Energy.

IBM

IBM a annoncé l'acquisition du pionnier du streaming de données, Confluent, au prix de 31 dollars par action en numéraire, ce qui représente une valeur d'entreprise de 11 milliards de dollars. "Big Blue" offre une prime de près de 34% par rapport au cours de clôture de vendredi. La transaction devrait avoir un effet relutif sur l'Ebitda ajusté dès la première année entière et sur le flux de trésorerie disponible dès la deuxième année, après la finalisation. Celle-ci est prévue en d'ici le milieu de l'année 2026.

Tesla

Le titre Tesla est attendu en repli à l’ouverture des marchés américains. L’action du groupe a été dégradée de Surpondérer à Pondération neutre par les analystes de Morgan Stanley. L’objectif de cours a, en revanche, été rehaussé de 410 à 425 dollars. Cette recalibration de l’objectif de cours prend en compte la valorisation liée aux robots humanoïdes, la mise à jour des estimations sur les robotaxis et une révision à la baisse des prévisions Auto et Energie.

Meta

Meta s'engage à donner aux utilisateurs de l'Union européenne le choix sur les publicités personnalisées dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, a indiqué la Commission européenne. Meta donnera aux utilisateurs de Facebook et d'Instagram le choix effectif entre: accepter de partager toutes leurs données et de voir une publicité entièrement personnalisée, et choisir de partager moins de données à caractère personnel pour une expérience avec une publicité personnalisée plus limitée.

Netflix

Suite au rachat annoncé de Warner Bros par Netflix vendredi, le président américain Donald Trump estime que cette acquisition « pourrait être un problème » alors que le géant du streaming a déjà « une très grosse part de marché ». « Je serai impliqué dans la décision » des régulateurs sur ce rachat, a encore dit le locataire de la Maison Blanche, à son arrivée pour une cérémonie de remises de récompenses à Washington.

Spirit AeroSystems

Airbus a finalisé la transaction avec Spirit AeroSystems portant sur l'acquisition d'actifs industriels dédiés à ses programmes d'avions commerciaux. Le constructeur aéronautique détient définitivement les anciens actifs du fabricant d'aérostructures américain. Il s'agit du site de Kinston (Caroline du Nord, États-Unis, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Aerosystems Kinston et du site de Saint-Nazaire (France, sections de fuselage d'A350), intégré sous le nom Airbus Atlantic Cadréan.