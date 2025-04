Hausse en vue en Europe sur fond de nombreux résultats

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert pour la dernière séance de la semaine. Les investisseurs restent attentifs aux résultats d'entreprise ainsi qu'aux signaux de désescalade des tensions commerciales. Le gouvernement chinois envisage de suspendre ses droits de douane de 125% visant les importations américaines pour certains produits, selon Bloomberg. La saison des résultats s'accélère. En France, Safran a fait état d'une croissance de 16,7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. ADP, Accor et Unibail ont confirmé leurs prévisions annuelles.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alten

Le chiffre d’affaires d’Alten a reculé de 0,5% au premier trimestre, à 1,06 milliard d’euro. Il a progressé de 4,2% en France et reculé de 2,8% hors de France. À périmètre et change constants, la baisse de l’activité est de 5,5%, dont un repli de 3,8% en France et de 6,3% hors de France, pénalisée par un jour ouvré de moins qu’en 2024. A jour ouvré constant, le recul économique est de 4,5%. La Défense & Sécurité et l’Energie continuent à progresser. L’Automobile et les Télécoms sont en recul significatif : plus de 10%.

Mersen

Mersen a généré un chiffre d’affaires consolidé pour le premier trimestre 2025 de 305 millions d’euros, en baisse de 6,4% en organique et de 2,5% en données publiées. L’Europe est en légère baisse de 1,4% en organique. Cette évolution tient compte d’une croissance dans les marchés du stockage d’énergie et de l’électronique de puissance pour les réseaux électriques combinée à une baisse sur le marché des semi-conducteurs SiC. En Asie, les ventes sont en retrait, comme attendu, principalement en raison du faible niveau de ventes à destination des fabricants de cellules solaires en Chine.

Michelin

Sur les trois premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires de Michelin a reculé de 1,9 %, à 6,515 milliards d’euros. Le fabricant de pneumatiques signale un recul de 7,3% des volumes, reflétant « la faiblesse des ventes en Première monte dans tous les segments. Il évoque également un effet mix de +2,5% et un effet prix positif. Dans le détail, l’activité Automobile et Deux-roues a connu une légère progression de 1,2 %, tandis que le Transport routier et les Activités de spécialités ont connu respectivement une baisse de 3,5 % et de 7,3 %.

Safran

Safran a fait état d'une progression de 16,7% de son chiffre d'affaires, à 7,26 milliards d'euros pour les trois premiers mois de l'année. En données organiques, il a crû de 13,9%. L'équipementier aéronautique a maintenu ses perspectives financières. Il vise cette année un résultat opérationnel courant ajusté compris entre 4,8 milliards et 4,9 milliards d'euros, ainsi qu'un cash-flow allant de 3 milliards à 3,2 milliards d'euros. Concernant ses ventes, Safran vise toujours une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 10% en 2025.

Les chiffres macroéconomiques

En France, le climat des affaires en avril sera connu à 8h45.

Aux Etats-Unis, l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan en avril sera publié à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,54%.

Hier à Paris

Dans le rouge l’essentiel de la séance, les marchés européens ont clôturé en hausse prudente après la publication d'une multitude de résultats d'entreprises depuis hier soir. Dassault Systèmes a signé le plus fort repli de l'indice CAC 40 après avoir annoncé une baisse de sa marge opérationnelle de 0,2 point. En revanche, au sein du même indice, STMicroelectronics a fini en tête, soutenu par sa prévision de revenus plus élevée que prévu pour le deuxième trimestre. Le CAC 40 a gagné 0,27% à 7502,78 points. L'Eurostoxx 50 a progressé de 0,27% à 5112,29 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse pour la troisième séance consécutive. La désescalade commerciale est en marche alors que la saison des résultats s'accélère. Plusieurs sociétés ont abaissé leurs perspectives annuelles à l'instar du géant des produits ménagers et d'hygiène Procter & Gamble qui souffre de l'impact des droits de douane. Sur le front des statistiques, les commandes de biens durables sont ressorties bien meilleures qu'annoncé. Le Dow Jones a progressé de 1,23% à 40093 points et le Nasdaq a gagné 2,74% à 17166 points.