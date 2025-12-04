Hausse en vue en Europe sur fond d'optimisme d'une baisse des taux de la Fed

(AOF) - Les marchés européens sont attendus sur une note positive, soutenus par l'optimisme liée à à la thèse de plus en plus probable d'une baisse des taux de la Fed la semaine prochaine. Hier, Wall Street a clôturé dans le vert après un rapport ADP sur l'emploi en novembre qui a montré une détérioration du marché du travail avec 32 000 emplois détruits, soit la plus forte baisse en plus de deux ans et demi. Côté valeurs, Eramet tient aujourd'hui sa journée investisseurs. Schneider Electric bénéfice d'un relèvement de recommandation de JP Morgan. Idem pour Société Générale avec Goldman Sachs.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Axa

Axa a annoncé avoir finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié " Shareplan 2025 ", lancée en septembre 2025 et comprenant un abondement exceptionnel pour marquer le 40ème anniversaire de la marque Axa. Près de 42 000 collaborateurs issus de 40 pays, représentant plus de 36 % de l'effectif salarié concerné, ont souscrit au Shareplan 2025. La souscription totale au Shareplan 2025 s'élève à environ 435 millions d'euros, correspondant à l'émission de près de 13 millions d'actions nouvelles, soit 0,60 % du capital de l'assureur.

Eramet

Eramet, qui tient sa journée investisseurs ce jeudi, annonce le lancement d'un programme d'amélioration de sa performance opérationnelle, intitulé "ReSolution". Concrètement, le groupe minier entend renforcer l'excellence opérationnelle et commerciale grâce à des initiatives ciblées. Il mise sur un potentiel initial d'amélioration de l'Ebitda en année pleine de 130-170 millions d'euros d'ici deux ans. Les coûts de mise en œuvre seront principalement engagés en 2026.

Exosens

Exosens et Theon International, spécialiste dans le développement et la fabrication de systèmes de vision nocturne et d'imagerie thermique personnalisables pour les applications de défense et de sécurité, ont prolongé leur accord commercial de long terme portant sur l'approvisionnement de tubes intensificateurs de lumière. Cet accord, qui devait initialement prendre fin en 2027, a désormais été prolongé de trois années supplémentaires, couvrant les livraisons jusqu'à la fin de l'année 2030.

Spie

Spie annonce la nomination de Lukasz Nowiński au poste de directeur général de Spie en Europe centrale. Il succède à Pawel Skowroński, à compter du 1er janvier 2026. PDG d'Assa Abloy pendant 5 ans, Lukasz Nowiński a rejoint Spie en 2017 après l'acquisition d'Agis Group, dont il était le PDG depuis 2012. Il a ensuite dirigé l'équipe Acquisition de Spie en Europe centrale et réussi la réalisation de 5 acquisitions, avant de devenir le directeur général de Spie en Pologne en 2024.

Les chiffres macroéconomiques

En Europe, les ventes au détail en octobre seront connues à 11h00.

Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage ainsi que la balance commerciale en octobre seront communiquées à 14h30 avant l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz.

Vers 8h15, l'euro cède 0,08% à 1.16 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a connu une séance relativement calme et a réussi à signer un léger gain de 0,16%, à 8 087,42 points, après deux replis consécutifs qui avaient fait reculer le CAC 40 de 0,59%. Les intervenants n’ont pas vraiment réagi à l’enquête ADP sur l’emploi dans le secteur privé qui a révélé la destruction de postes, alors que des créations étaient espérées. Cette déception renforce pourtant la probabilité de voir la Fed réduire ses taux dans une semaines. Ailleurs en Europe, Madrid a progressé de 0,76%, à 16 598,90 points, grâce à l’envolée du titre Inditex.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé dans le vert. Les investisseurs ont digéré le rapport ADP de novembre qui a fait ressortir, contre toute attente, la destruction de 32 000 emplois. Ces données inattendues confortent la thèse d'une baisse des taux de la Fed qui doit se réunir la semaine prochaine. Côté valeurs, le fabricant de puces Marvell Technology a brillé après des perspectives favorables qui s'accompagnent de l'acquisition de Celestial AI pour un prix maximum de 5,5 milliards de dollars. Le Dow Jones s'est adjugé 0,86% à 47882 points et le Nasdaq 0,17% à 23454 points.