Hausse en vue en Europe ; les PMI en vedette

(AOF) - Les marchés actions européens devraient poursuivre sur leur lancée avec un programme macroéconomique nettement plus étoffé qu'hier. Les investisseurs scruteront ce matin les indices PMI en France, en Allemagne en zone euro. L'inflation française et allemande figurent également au menu du jour. Hier, Wall Street a clôturé dans le vert, soutenu par les valeurs énergétiques et celles de la défense après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. Ce matin, le cours du pétrole fléchit et l'euro progresse de 0,16% face au dollar.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Argan

Sur l'ensemble de 2025, la foncière enregistre des revenus locatifs de 212 millions d'euros, en hausse de 7% par rapport à 2024.Cette progression provient pour l'essentiel de l'effet année pleine des 8 livraisons de 2024 ainsi que de la révision des loyers (+3,45%) au 1er janvier 2025. Au 31 décembre 2025, le patrimoine construit représente 3 770 000 m².

Capgemini

Le Conseil d'Administration de Capgemini SE, réuni le 5 janvier 2026, a pris acte de la démission de Mme Megan Clarken de son mandat d'administrateur et a décidé de coopter Lila Tretikov en qualité de nouvel administrateur. De nationalité franco-américaine, elle est actuellement responsable de la stratégie IA du fonds de capital-risque international New Enterprise Associates. Elle apportera au Conseil ses compétences technologiques et son expertise reconnue en matière d'IA et de transformation des entreprises par la technologie.

Trigano

Trigano affiche un chiffre d'affaires de 833,4 millions d'euros au titre de son 1er trimestre 2025-26, en croissance de 8,3% (dont 5,3% en organique), "dans un contexte de montée en puissance de la production de camping-cars". Il a en effet augmenté de façon progressive sa production de camping-cars afin de répondre au mieux aux besoins de ses distributeurs : ses livraisons aux réseaux, soutenues par un carnet de commandes important, ont progressé de l'ordre de 10%.

Verallia

Verallia, troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires en verre, annonce la nomination de Cristina Riesgo en tant que directrice financière, à compter du 1er mars 2026, en remplacement de Nathalie Delbreuve. Elle rejoindra le comité exécutif et sera directement rattachée à Patrice Lucas, directeur général du groupe Verallia.

Les chiffres macroéconomiques

En France, l'inflation en décembre sera connue à 8h45.

L'indice PMI Composite S&P Gobal en décembre sera connu à 9h50 en France, à 9h55 en Allemagne et à 10h00 en zone euro.

En Allemagne, l'inflation en décembre sera publiée à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite S&P Global en décembre sera communiqué à 15h45.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,19% à 1.1736 dollar.

Hier à Paris

La Bourse de Paris a fait moins bien que ses homologues européennes en débutant la semaine sur un léger gain de 0,20%, à 8211,50 points, alors que le DAX 40 à Francfort a gagné 1,29%, signant un nouveau plus haut historique en clôture à 24856,32 points. Le marché n’a pas été t affecté par l’intervention américaine au Venezuela, même si les investisseurs commencent à s’inquiéter pour le Groenland qui est également une cible de Donald Trump. Ces événements ont toutefois profité aux valeurs du secteur de la défense comme Thales ou Dassault Aviation.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé en hausse, soutenus par le secteur énergétique après la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro. L'opération militaire spectaculaire à Caracas orchestrée depuis Washington a été perçue positivement par les places financières. Avant le rapport sur l'emploi de décembre qui sera dévoilé vendredi, les investisseurs ont pris connaissance de l'indice ISM manufacturier qui est ressorti inférieur aux attentes. Le Dow Jones s'est renforcé de 1,23% à 48977 points et le Nasdaq de 0,69% à 23395 points.