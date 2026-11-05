Hausse en vue en Europe, la victoire des démocrates au Congrès américain lève des incertitudes

Des opérateurs boursiers travaillent au siège d'Euronext, situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris.

par Claude Chendjou

PARIS, 4 novembre - L'embellie devrait se poursuivre sur les principales Bourses européennes jeudi après la forte hausse de la veille liée à la ‌victoire écrasante des démocrates au Congrès américain lors des élections de mi-mandat, ce qui a atténué l'incertitude politique et stimulé l'appétit pour le risque.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait grignoter 0,05% à l'ouverture, après avoir gagné 1,96% mercredi. Le Dax ​à Francfort pourrait prendre 0,34% et le FTSE 100 à Londres avancer de 1,04%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,29% et le Stoxx 600 en hausse de 0,49% après un gain de 1,82% la veille.

Le Parti démocrate a pris mardi le contrôle des deux chambres du Congrès américain à l'issue des élections de mi-mandat ("midterms"), dans une vague bleue historique qui a balayé les républicains et infligé à Donald Trump un camouflet sévère.

Ce lourd revers est lié en grande partie à la guerre lancée en Iran ​par son administration, de l'aveu même du vice-président américain, JD Vance, qui a écrit sur le réseau social X: "La raison de notre défaite, c'est la guerre".

Selon deux sources proches des cercles gouvernementaux au Moyen-Orient, un président américain affaibli et confronté à un Congrès démocrate serait davantage enclin à rechercher un accord. Une opération de grande ampleur contre l'Iran semble ​désormais moins probable, ont-elles indiqué.

Cela se traduit déjà par une chute des cours du pétrole, qui ont perdu mercredi plus de ⁠8% et reculent encore jeudi, le Brent étant nettement sous la barre symbolique des 100 dollars. Parallèlement, le dollar reflue également, ainsi que le rendement des bons du Trésor américain, les investisseurs estimant que les pertes subies par le parti ‌républicain aux "midterms" vont réduire le risque d'une nouvelle escalade dans la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

"Les marchés évaluent l'impact des élections de mi-mandat sur les prochaines étapes pour Donald Trump concernant la guerre en Iran, intégrant ainsi une probabilité accrue de fin du conflit", note June Goh, analyste sur le pétrole chez Sparta Commodities.

"Toutefois, la situation restera instable car le chemin vers une diplomatie complète pour mettre fin à la ​guerre est encore semé d'embûches, tandis que les réserves stratégiques mondiales sont devenues très limitées", a-t-elle ajouté.

Outre ‌les midterms aux Etats-Unis, le marché doit également analyser plusieurs indicateurs économiques à l'agenda du jour comme la production industrielle en France, les commandes à l'industrie en Allemagne, les prix ⁠à la production en zone euro ou encore les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Côté politique monétaire, la Banque d'Angleterre (BoE) doit rendre sa décision de politique monétaire à 12h00 GMT. Un relèvement de 25 points de base de son principal taux directeur à 4,00% est attendu alors que les données PMI publiées mercredi ont montré que la croissance du secteur des services en Grande-Bretagne avait atteint un pic de huit mois en octobre, à 52,8 après 52,1 en septembre.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette ⁠hausse mercredi après la victoire des démocrates aux élections ‌de mi-mandat qui a réduit l'incertitude politique, même si un pan lié à l'intelligence artificielle a décliné par crainte de régulation accrue.

L'indice Dow Jones a gagné 3%, ou 1.569,40 points, à 53.356,12 points.

Le S&P-500, ⁠plus large, a pris 119,7 points, soit 1,6%, à 7.688,62 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 364,50 points (1,4%) à 25.736,51 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en recul de 1,79% à 61.077,90 points, pénalisé notamment par les fournisseurs ‌d'équipements technologiques, dans le sillage de la forte baisse des titres liés aux "data centers" aux Etats-Unis où l'on redoute que la victoire des démocrates aux midterms se traduise par une réglementation plus stricte de l'IA. Le Topix, plus ⁠large, a fléchi de 1,16% à 3.940,39 points.

L'indice KOSPI en Corée du Sud, fortement pondéré en fabricants de semi-conducteurs, plonge de 5,28%, près d'un creux de sept mois, tandis ⁠que l'indice de référence taïwanais chute de 3,20%.

En Chine, le SSE ‌Composite de Shanghai abandonne 0,16% et le CSI 300 grignote 0,11%, le sentiment du marché s'étant en partie redressé après les élections de mi-mandat américaines, le secteur des nouvelles technologies et l'or brillant tandis que l'énergie recule.

L'indice de référence à Hong Kong, le ​Hang Seng progresse de 3,48% avec notamment un rebond de 5,19% du Hang Seng Tech, tandis qu'Alibaba et Tencent prennent respectivement 7,95% et 6,13%.

LES ‌VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar recule jeudi de 0,31% face à un panier de devises de référence, poursuivant son repli de la veille (-0,34%) après la victoire sans appel des démocrates aux élections de mi-mandat américaines.

L'euro avance de 0,29%, à 1,1259 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3486 dollar (+0,13%), ​se rapprochant de son plus haut niveau en sept semaines avant la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre.

Le yen s'apprécie de 0,35% à 157,84 pour un dollar après que le compte rendu de la réunion de septembre de la Banque du Japon (BoJ), qui a renforcé les anticipations de nouvelles hausses de taux directeurs.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie de 4,5 points de base, à 4,847%, son niveau le plus bas depuis début septembre. La veille il avait déjà reculé ⁠de six points de base, à 4,89%.

Les investisseurs achètent en masse les bons du Trésor, ce qui fait baisser leur rendement, en réaction à la forte chute des prix du pétrole, qui sont tombés à leur plus bas niveau depuis fin août. Ils parient sur le fait que la vague bleue démocrate au Congrès pourrait accélérer la fin de la guerre israélo-américaine contre l'Iran. Donald Trump lui-même a reconnu que cette guerre, qu'il a déclenchée contre Israël, il y a huit mois, avait contribué à la cuisante défaite du Parti républicain.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi pour la quatrième séance consécutive, en raison des anticipations d'un risque moindre d'escalade dans le conflit avec l'Iran.

Le Brent reflue de 0,64% à 94,01 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 1,23% à 87,02 dollars.

Les deux indices de référence ont chuté mercredi de plus de 8% pour s'établir à leur plus bas niveau depuis le 31 août.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Commandes à l'industrie septembre 4,8% -10,6%

FR 07h45 Production industrielle septembre 0,3% -0,3%

EZ 10h00 Prix à la production septembre

- sur un mois 2,5% 1,9%

- ​sur un an 10,9% 8,2%

USA 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 196.000 194.000

31 octobre

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)