Hausse en vue en Europe

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en territoire positif pour lancer une nouvelle semaine chargée. La victoire nette de Sanae Takaichi dimanche au Japon a alimenté l’appétit pour des politiques plus reflationnistes, Le Nikkei a fini en hausse de 3,89%,atteignant un plus haut historique. Vendredi, le Dow Jones a franchi pour la première fois le cap très symbolique des 50 000 points. Les investisseurs prendront connaissance de l'indice Sentix de confiance en février dans la zone euro. Eiffage monte au capital de Quercy Réfrigération à hauteur de 70%.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Capgemini

Capgemini a annoncé l'extension de son partenariat stratégique avec Google Cloud. Dans ce cadre, Capgemini accompagnera ses clients dans l'adoption des technologies d'IA de pointe de Google Cloud, notamment Vertex AI et Gemini Enterprise. Le partenariat renforcé entre Capgemini et Google Cloud permettra aux entreprises d'utiliser des opérations cloud hyper-automatisées basées sur Gemini pour améliorer leur cybersécurité, leur résilience, leur reprise après sinistre et leur conformité aux exigences de souveraineté.

Rougier

Rougier a annoncé un chiffre d'affaires consolidé estimé de 75,5 millions d'euros en 2025, en retrait de 20,5% par rapport à 2024. Ce repli est lié à la baisse de la demande mondiale et des niveaux de prix bas, ainsi que des facteurs exogènes ayant fortement affecté l'activité de certaines filiales du groupe. Le leader du bois africain explique toutefois que malgré un environnement défavorable, il a réussi à préserver la solidité de ses fondamentaux et son positionnement sur les marchés internationaux.

Stellantis

Stellantis s'est effondré vendredi dernier (-25,17%, à 6,111 euros) et a fermé la marche de l'indice phare de la place parisienne après plusieurs annonces. Les investisseurs ont surtout retenu celle concernant des charges exceptionnelles de 22,2 MdEUR au second semestre. Le constructeur automobile multi-marques a ainsi procédé à une évaluation approfondie de sa stratégie et des coûts associés dans le cadre de ce qu'il appelle son "reset", qui doit servir à la préparation du nouveau plan stratégique qui sera dévoilé au mois de mai.

STMicroelectronics

STMicroelectronics fait part d'une collaboration stratégique élargie avec Amazon Web Services (AWS) via un engagement commercial pluriannuel de plusieurs milliards de dollars couvrant plusieurs catégories de produits. Cette collaboration positionne le fabricant franco-italien de puces comme un fournisseur stratégique des technologies et produits semiconducteurs avancés que le groupe américain intègre dans son infrastructure de calcul.

Les chiffres macroéconomiques

En zone euro, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en février sera connu à 10h30.

Vers 8h30, l'euro avance de 0,25% à 1,1857 dollar.

Vendredi à Paris

Au lendemain de la décision de la BCE, les Bourses européennes ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le vert. Ils ont progressé dans un contexte de craintes grandissantes dans le secteur des logiciels liées à l'IA. Le CAC 40 a rebondi, gagnant 0,43% à 8 273,84 points. L'indice phare parisien a gagné 1,81% cette semaine, après trois exercices hebdomadaires dans le rouge au cours desquels il s'était affaissé de 2,82%. De son côté, après trois baisses de suite, l'Eurostoxx 50 s'est repris en avançant de 0,42% à 5 995,71 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la dernière séance de la semaine dans le vert. Sur le plan macroéconomique, l’indice de confiance des consommateurs de l’université du Michigan s’est amélioré en février. Du côté des valeurs, Amazon a été sanctionné malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes : les investisseurs s’inquiètent des 200 milliards de dollars que le groupe prévoit de dépenser cette année pour rester dans la course à l’IA. Le Dow Jones a progressé de 2,47% à 50 115 points, un record. Le Nasdaq s’est adjugé 2,18% à 23 031 points.