Hausse en vue en Europe avant plusieurs indicateurs clés

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus en légère hausse à l'ouverture de la première séance de la semaine. L'échéance du 9 juillet fixée par Donald Trump pour conclure des accords douaniers avec les Etats-Unis se rapproche. L'indicateur PMI en Chine a traduit une contraction de l'activité du secteur manufacturier pour le troisième mois consécutif en juin. L'inflation en Allemagne en juin sera connue ce lundi avant les données sur l'emploi américain jeudi. Côté valeurs, Carmat annonce solliciter une procédure d'ouverture de redressement judiciaire et la suspension de son cours .

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Carmat

Carmat,, concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, annonce effectuer une déclaration de cessation des paiements et solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire auprès du Tribunal des Affaires Economiques de Versailles, ainsi que la suspension de son cours de bourse à partir de ce lundi avant ouverture des marchés.

Europlasma

Europlasma a annoncé le tirage de la quatorzième tranche de 200 obligations convertibles en actions nouvelles, pour un montant nominal d'un million d'euros, sans bons de souscription d'actions attachées. Ce tirage intervient dans le cadre de l'emprunt obligataire d'un montant nominal maximum de 30 millions d'euros sur 36 mois au profit de Environmental Performance Financing, société du groupe Alpha Blue Ocean, mis en place afin d'accompagner financièrement la forte croissance du périmètre du Groupe Europlasma.

Jacquet Metals

Jacquet Metals a reçu l’autorisation de l’assemblée générale pour mettre en œuvre son programme de rachat d’actions. Ce programme, d’une durée de 18 mois à compter du 27 juin 2025, autorise Jacquet Metals à acheter ses propres actions au prix maximal de 50 euros par titre et pour un montant total de 110 082 300 euros. L’objectif est notamment de favoriser la liquidité du titre, d’attribuer des actions aux mandataires sociaux ou aux salariés de la société ou encore de remettre ces actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières.

Legrand

Legrand a annoncé la signature avec sept banques, contre six précédemment, d’un nouvel accord d’amendement et d’extension du contrat multidevises de crédit initialement signé en octobre 2011, puis amendé en juillet 2014, décembre 2019 et septembre 2022. Aux termes de cet accord, le nominal de cette ligne de crédit revolver est porté à 1,05 milliard d’euros (contre 900 millions d’euros précédemment) et sa maturité étendue jusqu’en juin 2030, avec options de reconduction jusqu’à juin 2032.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme mensuel, les ventes au détail en Allemagne ont reculé de 1,6% en mai en Allemagne après -0,6% le mois précédent. Le consensus était de +0,5%.

L'évolution de la masse monétaire M3 en mai en zone euro sera publiée à 10h00 avant l'inflation en Allemagne en juin à 14h00.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour la région de Chicago en juin sera communiqué à 15h45.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,22% à 1,1728 dollar.

Vendredi à Paris

Les grandes places financières ont affiché des gains conséquents lors de la dernière séance de la semaine. Le CAC 40 a progressé de 1,78 %, à 7 691,55 points, le Dax a avancé de 1,48 %, à 24 000,27 points, ou encore l’EuroStoxx 50 qui s’est apprécié de 1,46 % à 5 320,78 points. Les indices ont été soutenus par la détente commerciale observée entre américains, chinois et européens. Pékin et Washington ont notamment signé un accord portant sur les exportations de terres rares et le gouvernement de Trump pourrait repousser la date butoir du juillet avant de relever ses taxes douanières.

Vendredi à Wall Street

Les marchés américains ont terminé la semaine en territoire positif sur fond de nouveaux records en clôture pour le S&P 500 et le Nasdaq. Les données sur l'inflation sont ressortis plutôt en ligne avec les attentes. L'indice de confiance du Michigan s'est lui affiché supérieur aux prévisions. Trump a annoncé la conclusion officielle de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine alors que président américain a assuré mettre fin aux relations commerciales avec le voisin canadien. Le Dow Jones s'est adjugé 1% à 43819 points et le Nasdaq a progressé de 0,52% à 20273 points.