Orange: création d'une Direction Défense & Sécurité

(CercleFinance.com) - Orange fait part de la création d'une nouvelle direction au service de la défense et de la sécurité civile et intérieure, venant concrétiser le repositionnement de l'opérateur télécoms sur des verticales stratégiques à fort enjeu de souveraineté.



Intégrée à Orange Business et confiée à Nassima Auvray, la Direction Défense & Sécurité (DD&S) réunira plusieurs centaines d'experts au service de la transformation numérique des ministères, opérateurs et industriels de la défense et de la sécurité intérieure.



Elle visera à assurer une chaîne de valeur complète, depuis l'innovation technologique jusqu'au maintien en conditions opérationnelles, en passant par l'intégration de solutions numériques, la sécurité, la résilience et la qualité de service.



La DD&S s'appuiera sur l'expertise d'Orange Business dans le déploiement, l'exploitation et la maintenance d'infrastructures numériques, et sur celle d'Orange Cyberdefense en capacité de détection, de protection et de réponse aux cyber-attaques.







