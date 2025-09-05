Hausse en vue en Europe avant le rapport sur l'emploi US

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note positive à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Les investisseurs surveilleront de près le rapport mensuel sur l'emploi en août. Le PIB trimestriel de la zone euro sera également scruté. Côté valeurs, Viel et Compagnie a fait état d'un premier semestre robuste. Selon le Financial Times, l'équipementier aéronautique Safran envisage de vendre ses actifs dans le domaine de l'aménagement des intérieurs d'avions, à l'exception des sièges, a rapporté ce vendredi le Financial Times.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Linedata

Au premier semestre 2025, Linedata a enregistré un chiffre d'affaires de 86,6 millions d'euros, en diminution de 3,5% en données publiées. A périmètre et taux de change constants, la décroissance s'établit à 3,7%. L'Ebitda consolidé sur ce semestre ressort à 18,6 millions d'euros (21,5% du CA), soit une baisse de 3,3 millions d'euros par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Samse

Samse, groupe spécialisé dans la distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat, a dévoilé ses résultats du premier semestre, faisant ressortir un résultat net de 1,2 millions d'euros, en chute de 86%. Le résultat opérationnel courant s'affiche en recul de 48% à 8,2 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle s'établit à 0,81% contre 1,65% un an plus tôt à la même période. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 1,05 milliards d'euros, en progression de 4,6%. A périmètre comparable, le chiffre d’affaires ressort en repli de 6,3%.

Stef

Au premier semestre, Stef a généré un chiffre d'affaires de 2,47 milliards d'euros, soit une hausse de 6,4%. " Notre activité est bien orientée sur ce premier semestre, mais les résultats sont impactés par trois évènements exceptionnels défavorables : une régularisation exceptionnelle de TVA en Italie, le renforcement de la pression fiscale en France et les coûts d’intégration des dernières acquisitions au Benelux ", a déclaré Stanislas Lemor, PDG du groupe. Le résultat opérationnel a reculé de 47,6% à 55,9 millions d'euros sur cette période.

Viel et Compagnie

Viel et Compagnie a dévoilé ses résultats du premier semestre d'où ressort un résultat net part du groupe de 69,2 millions d'euros, en croissance de 6,4%, à cours de change constants. Le résultat d'exploitation s'affiche en hausse de 26,3% à 103,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires s'affiche sur la période à 9,9% à 653,5 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

En France, la balance commerciale en juillet sera connue à 8h45.

La nouvelle estimation du PIB au deuxième trimestre en zone euro sera dévoilée à 11h00.

Aux Etats-Unis, le rapport sur l'emploi pour août sera communiqué à 14h30.

Vers 8h30, l'euro glane 0,25% à 1,1673 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont progressé à l'exception de Paris au terme d'une séance marquée par des créations d'emplois décevantes dans le secteur privé aux Etats-Unis. Le rapport officiel sur le marché du travail est à suivre, demain. Pour la deuxième séance d'affilée, la tension s'est apaisée sur les marchés obligataires. A Paris, Sanofi a chuté après les résultats d'une étude pour l'amlitelimab. L'indice CAC 40 a perdu 0,27% à 7698,92 points. L'EuroStoxx50 a gagné 0,49% à 5350,97 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive. Le secteur privé a créé moins d'emplois qu'attendu en août, selon le rapport ADP. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport mensuel sur l'emploi. Côté valeurs, Salesforce a fini à la dernière place de l'indice Dow Jones sur fond de perspectives décevantes. American Eagle Outfitters s'est envolé après avoir annoncé des prévisions de ventes supérieures aux estimations. Le Dow Jones s'est adjugé 077% à 45621 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,98% à 21707 points. Le S&P a enregistré un record de clôture.