Hausse en vue en Europe avant l'indice PCE

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus dans le vert à l'ouverture de la dernière séance de la semaine. Donald Trump a annoncé hier un éventail de nouvelles taxes punitives, prévoyant dès la semaine prochaine des droits de douane de 100% sur les médicaments brevetés importés, de 25% sur les poids-lourds et de 50% sur les armoires de cuisine et lavabos.Les investisseurs scruteront avec intérêt en début d'après-midi les données sur l'inflation PCE, l'indice des prix le plus suivi par la Fed en matière de taux d'intérêt.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Alten

Alten a fait état d'un résultat net part du groupe de 82,6 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 30,2% à la même période en 2024. Le résultat opérationnel d’activité s’élève à 152,1 millions d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 8,4% en juin 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 1,1%, à 2,08 milliards d'euros.

Biosynex

Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d'affaires en raison d'un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d'autre de l'Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d'affaires de 50,8 millions d'euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu'il pourrait ne pas être en mesure d'honorer ses échéances de remboursement d'emprunts en 2026

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son verre Essilor Stellest, dans le cadre d'un processus De Novo. La FDA avait déjà distingué ce verre en 2021 en lui accordant le statut de " Breakthrough Device " (Dispositif Innovant). Le verre Essilor Stellest est le seul et tout premier verre optique à l'efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l'enfant à recevoir cette autorisation de la FDA.

Hexaom

Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.

Les chiffres macroéconomiques

14h30 aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, les revenus et consommation des ménages en août ainsi que l'indice des prix PCE en août seront publiés à 14h30 avant l'estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en septembre à 16h00.

Vers 8h30, l'euro cède 0,52% à 1,1679 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge après la publication de nombreux résultats d'entreprises à Paris. Trigano a fini en tête de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un retour à la croissance pour 2025/2026. En revanche, Quadient a fini lanterne rouge au sein du marché du SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE américain du mois d'août. le CAC 40 a enregistré une deuxième séance de suite de baisse, perdant 0,41%, à 7795 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,46%, à 5439 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le rouge. Les données économiques du jour sont ressorties meilleures qu'attendu, venant tempérer les attentes de baisses de taux de la Fed. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué au plus bas depuis mi-juillet. Les investisseurs prendront connaissance vendredi de la publication de l'indice PCE, mesure privilégiée par la Fed pour évaluer la hausse des prix. Le Dow Jones a reculé de 0,38% à 45947 points et le Nasdaq a perdu 0,50% à 22384 points.

L'analyse technique du CAC 40

Les valeurs à suivre aujourd'hui

EssilorLuxottica

EssilorLuxottica a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis lui a accordé une autorisation de mise sur le marché pour son verre Essilor Stellest, dans le cadre d’un processus De Novo. La FDA avait déjà distingué ce verre en 2021 en lui accordant le statut de « Breakthrough Device » (Dispositif Innovant). Le verre Essilor Stellest est le seul et tout premier verre optique à l’efficacité cliniquement prouvée pour ralentir la progression de la myopie chez l’enfant à recevoir cette autorisation de la FDA.

Biosynex

Biosynex a indiqué ne pas avoir réussi à finaliser son programme de cession et a été contraint de réviser à la baisse son plan d’affaires en raison d’un climat des affaires difficile aux États-Unis, une consommation des ménages en berne de part et d’autre de l’Atlantique et une conjoncture politico-économique compliquée en France. Avec un chiffre d’affaires de 50,8 millions d’euros, en baisse de 6 % au premier semestre, le laboratoire estime qu’il pourrait ne pas être en mesure d’honorer ses échéances de remboursement d’emprunts en 2026.

Alten

Alten a fait état d'un résultat net part du groupe de 82,6 millions d'euros au premier semestre, en retrait de 30,2% à la même période en 2024. Le résultat opérationnel d’activité s’élève à 152,1 millions d'euros, soit 7,3% du chiffre d'affaires, contre 8,4% en juin 2024. Le spécialiste de l'ingénierie et des services IT a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 1,1%, à 2,08 milliards d'euros.

Hexaom

Hexaom a déclaré un résultat net part du groupe de 5,4 millions d'euros au premier semestre, en chute de 48,6%. Le résultat opérationnel courant du constructeur de maisons s'élève à 12,2 millions d'euros, en retrait de 14,1%. Le chiffre d'affaires atteint 306,3 millions d'euros, en baisse de 26,5%. Pour l'exercice 2025, à périmètre non constant, le groupe anticipe une baisse de chiffre d'affaires limitée à 10–15 %, sous réserve notamment du rythme d'ouverture des chantiers du 4ème trimestre, dont les délais tendent à s'allonger.

Les chiffres macroéconomiques

14h30 aux Etats-Unis

Revenus et consommation des ménages en août

Indice des prix PCE en août

16h00 aux Etats-Unis

Estimation finale de l'indice de confiance des consommateurs de l'université du Michigan en septembre

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont clôturé dans le rouge après la publication de nombreux résultats d'entreprises à Paris. Trigano a fini en tête de l'indice SBF 120 après l'annonce d'un retour à la croissance pour 2025/2026. En revanche, Quadient a fini lanterne rouge au sein du marché du SRD après avoir abaissé ses objectifs annuels. Demain, les investisseurs prendront connaissance de l'indice PCE américain du mois d'août. le CAC 40 a enregistré une deuxième séance de suite de baisse, perdant 0,41%, à 7795 points. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,46%, à 5439 points.

Hier à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine dans le rouge. Les données économiques du jour sont ressorties meilleures qu'attendu, venant tempérer les attentes de baisses de taux de la Fed. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont diminué au plus bas depuis mi-juillet. Les investisseurs prendront connaissance vendredi de la publication de l'indice PCE, mesure privilégiée par la Fed pour évaluer la hausse des prix. Le Dow Jones a reculé de 0,38% à 45947 points et le Nasdaq a perdu 0,50% à 22384 points.