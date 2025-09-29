Hausse en vue en Europe

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note haussière pour démarrer la semaine. Vendredi, Wall Street a fini en hausse après des données sur l'inflation conformes aux attentes. Les investisseurs prendront connaissance vendredi des chiffres de l'emploi et surveilleront la réunion du président Trump en fin de journée à la Maison Blanche avec les dirigeants du Congrès. Côté valeurs, le groupe Dékuple,spécialiste de la communication et du data marketing en Europe, anticipe pour l'exercice 2025 un chiffre d'affaires supérieur à 240 millions d'euros.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Bonduelle

Le chiffre d'affaires de Bonduelle pour l'exercice 2024-2025 s'établit à 2,203 milliards d'euros, soit un repli de 0,8% en données comparables et de 0,9% en données publiées sur un an. Le résultat opérationnel courant s'établit à 83,8 millions d'euros, en légère progression (+0,2%) sur un an. Sur cette période, la marge opérationnelle courante progresse à 3,8%, contre 3,7% pour l'exercice précédent après prise en compte du retraitement IFRS 5. Le groupe enregistre une perte nette en 2024-2025 de 11,5 millions d'euros, contre une perte de 119,8 millions d'euros un an avant.

Dékuple

Le groupe Dékuple,spécialiste de la communication et du data marketing en Europe, a dévoilé ses résultats du semestre 2025, d'où ressort un résultat net part du groupe de 3,8 millions d'euros, en retrait de 31%. L'Ebitda retraité s'élève à 10,6 millions d'euros, en baisse de 14,1%. Le chiffre d'affaires s'affiche à 11,7,4 millions d'euros, en hausse de 12,3%. "Ce premier semestre 2025 illustre, une nouvelle fois, la solidité de notre modèle diversifié et la pertinence de notre stratégie, avec une croissance de notre revenu net de 5,8 %", a déclaré la direction de l'entreprise.

Equasens

Equasens a dévoilé des résultats semestriels en hausse. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 7,4%, à 116 millions d'euros, tandis que l'Ebitda courant s'est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d'euros. Parallèlement, le résultat opérationnel courant a progressé de 1,2%, à 21,1 millions d'euros, alors que de son côté, le bénéfice net part du groupe n'a crû que de 0,4%, à 17,3 millions d'euros.

Saint-Gobain

Saint-Gobain a inauguré son usine CertainTeed de plaques de plâtre située à Sainte-Catherine, près de Montréal au Canada, qui est désormais entièrement électrifiée et alimentée par de l’hydroélectricité. Ce site devient la première usine de plaques de plâtre zéro carbone (scope 1 et 2) en Amérique du Nord et la plus grande au monde à être entièrement alimentée en électricité renouvelable.

Les chiffres macroéconomiques

Le climat des affaires en septembre et la confiance des consommateurs en septembre seront connus à 11h00 en zone euro.

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes de logements en août seront communiquées à 16h00.

Vers 8h30, l'euro progresse de 0,28% à 1,1724 dollar.

Vendredi à Paris

Les marchés actions européens ont terminé la semaine sur une note favorable sur fond d'offensive commerciale de Donald Trump. Les investisseurs ont également pris connaissance de plusieurs statistiques aux États-Unis. L'inflation s'est accélérée en août à +2,7% sur un an, son rythme le plus élevé depuis février, selon l'indice officiel PCE. Ces données, particulièrement surveillées par la Fed, sont conformes aux attentes. Le moral des ménages américains s'est en revanche dégradé en septembre. Le CAC 40 a progressé de 0,97%, à 7870 points, et l'EuroStoxx50 de 0,97%, à 5497 points.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont clôturé la dernière séance de la semaine sur une note favorable. Les investisseurs ont été rassurés par les données sur l'indice PCE qui sont ressorties conformes aux attentes. La hausse des prix a atteint 2,7% sur un an contre 2,6% en juillet. Ces données interviennent alors que la Fed a décidé de baisser ses taux la semaine passée pour la première fois depuis 2024. Le moral des ménages s'est dégradé en septembre. Le Dow Jones a progressé de 0,65% à 46247 points tandis que le Nasdaq Composite a gagné 0,44% à 22484 points.