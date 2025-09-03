Hausse en vue des marchés européens avant les PMI

(AOF) - Après la hausse des taux longs hier, les Bourses européennes sont attendues en progression ce mercredi à l'ouverture de la séance. Le CAC 40 devrait gagner 0,46%. Ce matin, les investisseurs prendront connaissance des indices des directeurs d'achat pour le secteur des services en août en France et en zone euro. Concernant l'incertitude politique en France, Eric Lombard, ministre de l'Économie, a accordé un entretien pour le Financial Times. Il estime qu'un compromis sur le projet de budget pour 2026 de la France sera inévitable en cas de chute du gouvernement Bayrou.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Eramet

Abel Martins‑Alexandre est nommé directeur financier d'Eramet, en charge des systèmes d'information et des achats, poste qu'il occupera à compter du 15 septembre prochain. Il succède à Nicolas Carré, qui a annoncé sa décision de quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle opportunité professionnelle en dehors du groupe. Abel Martins‑Alexandre était jusque récemment " managing director & head of infrastructure, energy et industrials " chez Lloyds Corporate & Institutional Bank.

Kering

Kering (+3,83% à 238,60 euros) a terminé mardi à la première place du CAC 40. HSBC a relevé à sa recommandation de Conserver à Acheter et son objectif de cours de 200 à 300 euros sur le groupe de luxe français. " Après 4 trimestres de douleur, en partie causée par les facteurs macroéconomiques (effets de change, craintes de récession, tensions mondiales), il est temps d'être un peu plus positif sur le secteur du luxe. Nous prévoyons que les ventes se reprendront légèrement au deuxième semestre 2025 et que 2026 verra le retour à une croissance correcte et rentable. " explique la banque.

Obiz

A l’issue du premier semestre 2025, Obiz a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 57,8 millions d'euros, en croissance totale de 11%. L’activité historique du groupe, programmes relationnels et affinitaires, poursuit sa forte trajectoire de croissance, recueillant les fruits des 43 programmes signés sur l’exercice 2024 (dont Decathlon, Air France Industries, Macif Avantages, Shiva, etc.) et des 27 nouveaux programmes déjà remportés au premier semestre 2025 (dont Smerra, Comité national olympique et sportif français, Reward Pulse, Lucca, etc.).

Pluxee

Pluxee, acteur international majeur sur le marché des avantages et de l'engagement des salariés, annonce avoir finalisé l'acquisition de 100% de Skipr, une entreprise belge innovante et en forte croissance, spécialisée dans les solutions de mobilité pour les salariés. Grâce à l'acquisition de Skipr, Pluxee est idéalement positionné pour continuer à gagner des parts de marché dans les avantages mobilité aux salariés, un secteur porté par l'intérêt croissant des employeurs et des salariés pour la mobilité durable.

Les chiffres macroéconomiques

Les indices des directeurs d'achat pour le secteur des services et Composite en août en France seront publiés à 9h50. Ceux de l'Allemagne et ceux en zone euro seront connus respectivement à 9h55 et 10h.

Les données sur les prix à la production en juillet en zone euro seront publiées à 11h.

Aux Etats-Unis, les données sur les commandes aux entreprises en juillet et le rapport Jolts sur les ouvertures de postes en juillet seront publiées à 16h.

Le Livre Beige de la Fed sur l'état de santé de l'économie sera publié à 20h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,09% à 1,1634 dollar.

Hier à Paris

Les marchés actions européens ont clôturé cette séance de mardi sous le signe de la baisse sur fond de hausse des taux longs en raison des craintes à propos de la dette publique aux Etats-Unis et en Europe. Dans ce contexte, l'once d'or au comptant a dépassé les 3500 dollars dans la nuit pour atteindre un plus haut historique à un 3514 dollars en fin d'après-midi .La tendance baissière s'observe également à Wall Street qui a repris du service après un week-end prolongé dû au Labor Day. Le CAC 40 a perdu 0,70% à 7654 points tandis que l'EuroStoxx 50 a reculé de 1,36% à 5293 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains se replient sur fond de progression des taux longs. Côté statistiques, les indices des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier ont signalé une amélioration de la conjoncture en août. Les investisseurs prendront surtout connaissance de la publication vendredi du rapport sur l'emploi du mois d'août. PepsiCo a progressé après qu'Elliott Management a annoncé mardi avoir pris une participation au capital de l'entreprise pour 4 milliards de dollars. Le Dow Jones a perdu 0,55% à 45295 points. Le Nasdaq Composite a reculé de 0,82% à 21279 points.