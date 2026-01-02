Hausse en vue à Wall Street pour lancer 2026

(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir dans le vert à l'occasion de la première séance boursière de l'année 2026. Lors de l'exercice écoulé, les principaux indices outre-Atlantique ont connu une progression à deux chiffres : le Dow Jones +12,97%, le S&P 500 + 16,39% et le Nasdaq + ⁠20,36%. Sur le front des statistiques, les investisseurs vont prendre connaissance dans l'après-midi de l'indice PMI manufacturier et des dépenses de construction. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq avancent respectivement de 0,52% et de 0,94%.

Mercredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé la dernière séance de l'année sur une note négative. Le Dow Jones a reculé de 0,63%, à 48063 points, et le Nasdaq de 0,76%, à 23241 points. Les trois principaux indices américains ont brillé sur l'ensemble de l'année, entre l'incertitude des politiques de Trump et l'engouement autour de l'IA : ​le Dow Jones affiche une progression de 12,97%, le S&P 500 de 16,39% et le Nasdaq de ⁠20,36%. Côté valeurs, Nvidia s'est adjugé 39% sur l'ensemble de l'exercice et Alphabet a bondi de 65%, sa meilleure performance annuelle depuis 2009.

Les chiffres macroéconomiques

Les données sur les dépenses de construction en novembre seront publiées à 16h, après l'indice PMI manufacturier à 15h45.

Les valeurs à suivre

Baidu

Baidu, le géant chinois des moteurs de recherche coté à Wall Street, a annoncé que sa division de puces IA Kunlunxin avait déposé une demande d'IPO à Hong Kong le 1er janvier, ouvrant la voie à une scission et à une cotation distincte. Les détails de cette introduction en Bourse n'ont pas été dévoilés.

Johnson&Johnson

Johnson & Johnson a annoncé que son conseil d'administration a déclaré un dividende en numéraire de 1,30 dollar par titre sur ses actions ordinaires pour le premier trimestre 2026. Il sera versé le 10 mars prochain aux actionnaires inscrits à la clôture des registres le 24 février 2026. La date du détachement a été fixée au 24 février 2026.

Rivian

Rivian Automotive a annoncé la production de 10974 véhicules au cours du quatrième trimestre 2025 dans son usine de Normal dans l'Illinois. Sur la même période, le concepteur et fabricant de véhicules électriques a livré 9745 voitures. Au total, sur l'ensemble de l'exercice, la société a fabriqué 42284 unités et en vendu 42247. Le groupe explique que ces données trimestrielles et annuelles sont conformes à ses prévisions.

Tesla

Selon la Plateforme Automobile, au mois de décembre, les immatriculations de voitures particulières neuves de Tesla se sont effondrées de 66,04%, pour un total de 1942 unités. Sur l'ensemble de l'année, elles ont reculé de 37,46%, à 25 460 véhicules. Tout au long de l'année, les ventes du géant américain ont diminué, pénalisées par un déficit d'image de marque lié à l'implication dans la politique américaine d'Elon Musk, et par la rude concurrence chinoise dans le domaine des voitures électriques.