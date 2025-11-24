Hausse en vue à Wall Street; Kolh's se dote d'un DG permanent

(AOF) - Les marchés américains sont attendus dans le vert à l'ouverture de la première séance de la semaine. Le président de la Fed de New York, membre votant du FOMC, a contribué à raviver les espoirs d'assouplissement en décembre même si les récentes turbulences du secteur technologique sont toujours dans les esprits. Wall Street sera fermé jeudi en raison de Thanksgiving. Côté valeurs, Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de DG permanent, selon Bloomberg. A quelques minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 et sur le Nasdaq progressent respectivement de 0,68% et de 0,32%.

Vendredi à Wall Street

Les marchés actions américains ont terminé sur une note haussière dans l'espoir d'une nouvelle baisse des taux. Le président de la Fed de New York a déclaré "continuer de voir de la marge pour un nouvel ajustement à court terme" des taux directeurs. Le CPI, mesure phare d'inflation aux Etats-Unis, d'octobre et le rapport sur l'emploi pour le même mois ne seront jamais publiés en raison du shutdown. Côté valeurs, Intuit a brillé à la faveur d'une performance trimestrielle solide. Dow Jones a progressé de 1,08% à 46245 points et le Nasdaq de 0,88% à 22273 points.

Les chiffres macroéconomiques

La production industrielle et le taux d'utilisation des capacités de production en octobre seront communiqués à 15h15.

Les valeurs à suivre

Biogen

Novo Nordisk a annoncé que son essai de phase 2 évaluant l'efficacité et la sécurité du Sémaglutide oral par rapport au placebo, en complément du traitement standard, n'ont pas confirmé la supériorité du traitement par rapport au placebo dans la réduction de la progression de la maladie d'Alzheimer. Cette annonce profite notamment à Biogen, dont le titre est attendu en forte hausse à l'ouverture de Wall Street. La société a déjà commercialisé deux traitements dans cette indication en partenariat avec Eisai.

Kohl's

Kohl's devrait nommer Michael Bender au poste de directeur général permanent dès ce lundi, fait savoir l'agence Bloomberg, citant une source au fait du dossier. Le distributeur de grands magasins en difficulté avait licencié en mai son ancien directeur général, Ashley Buchanan. Ce renvoi constituait le troisième changement de PDG en trois ans pour Kohl's. Michael Bender siège au conseil d'administration de Kohl's en tant que directeur depuis juillet 2019.

Tyson Foods

Vendredi, le groupe agroalimentaire Tyson Foods a annoncé qu'il mettra fin à ses activités dans son usine bovine de Lexington, dans le Nebraska. Il réduira l'activité de son usine de boeuf à Amarillo, au Texas, à une seule équipe fonctionnant à pleine capacité. Afin de répondre à la demande des clients, la production sera augmentée dans d'autres usines bovines de la société, optimisant ainsi les volumes à travers son réseau. "Nous comprenons l'impact de ces décisions sur les membres de l'équipe et les communautés dans lesquelles nous opérons", a déclaré la société.