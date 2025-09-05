Hausse en vue à Wall Street après l'emploi, Broadcom sous les projecteurs

(AOF) - Les marchés actions américains devraient évoluer dans le vert ce vendredi à l'ouverture de la dernière séance de la semaine, après la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Celui-ci est ressorti inférieur aux attentes avec des créations de postes dans le secteur non agricole de 22 000 contre 75 000 attendues. Côté valeurs, Broadcom devrait progresser après un chiffre d'affaires record de 16 milliards de dollars au troisième trimestre. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq gagnent respectivement 0,25% et 0,64%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé sur une note positive. Le secteur privé a créé moins d'emplois qu'attendu en août, selon le rapport ADP. Les investisseurs prendront connaissance ce vendredi du rapport mensuel sur l'emploi. Côté valeurs, Salesforce a fini à la dernière place de l'indice Dow Jones sur fond de perspectives décevantes. American Eagle Outfitters s'est envolé après avoir annoncé des prévisions de ventes supérieures aux estimations. Le Dow Jones s'est adjugé 077% à 45621 points tandis que le Nasdaq a progressé de 0,98% à 21707 points. Le S&P a enregistré un record de clôture.

Les chiffres macroéconomiques

Le rapport mensuel sur l'emploi américain a révélé la création de 22 000 postes dans le secteur non agricole en août, après 79 000 en juillet. Ce chiffre est très inférieur au consensus des analystes : 75 000. Les créations d'emploi dans le secteur privé non agricole ressortent à 38 000, contre 75 000 attendues, et 77 000 en juillet. Le taux de chômage est passé de 4,2 à 4,3% entre juillet et août, en ligne avec les attentes des analystes. Enfin, le salaire horaire moyen est conforme aux attentes en août. Il a progressé de 0,3 % comme en juillet.

Les valeurs à suivre

Broadcom

Le chiffre d'affaires de Broadcom s'est élevé à 15,95 milliards de dollars pour le troisième trimestre, en hausse de 22% sur un an. L'Ebitda ajusté ressort à 10,70 milliards de dollars, soit 67% du chiffre d'affaires, contre 8,22 milliards de dollars il y a un an. Le bénéfice net consolidé a atteint 4,14 milliards, alors qu'au troisième trimestre 2024 le fournisseur de produits logiciels pour semi-conducteurs affichait une perte nette de 1,87 milliard de dollars. Par action, le bénéfice s'élève à 0,85 dollar, contre une perte de 0,40 il y a un an.

Lululemon

Lululemon dont le titre perd plus de 17% en avant-Bourse, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices et de ventes pour 2025. Pour son deuxième trimestre fiscal, le groupe de Vancouver a dégagé un bpa de 3,10 dollars et des revenus de 2,53 milliards de dollars, des chiffres supérieurs aux attentes, mais les perspectives sont décevantes. Sur le trimestre entamé, le groupe prévoit des revenus allant de 2,47 à 2,5 milliards de dollars, tandis que pour l'exercice, les revenus sont anticipés entre 10,85 et 11 milliards (11,2 milliards de consensus), et le bénéfice par action est attendu entre 12,77 et 12,97 dollars (contre un consensus de 14,6 dollars).

Tesla

Le conseil d'administration de Tesla aurait proposé, selon Reuters, un nouveau plan de rémunération pour son directeur général, Elon Musk. Il pourrait atteindre la valeur d'environ 1 000 milliards de dollars à condition d'atteindre certains objectifs ambitieux. Ces derniers concernent notamment les produits pilotés par l'Intelligence artificielle ainsi que les systèmes autonomes.