Les cours de l'or noir ont chuté aujourd'hui, la réplique israélienne à l'attaque iranienne sur son sol n'ayant pas concerné le secteur énergétique de l'Iran. Le baril de Brent a cédé 5,42% à 71,93 dollars. Les frappes israéliennes ont, en outre, été plus mesurées que les observateurs ne le craignaient, réduisant les risques d'une réponse de la république islamique.

L'agenda économique est également chargé, avec le PIB du troisième trimestre en France, Allemagne et aux Etats-Unis. Le rapport sur l'emploi pour octobre outre-Atlantique sera le point culminant de la semaine, vendredi.

Cette semaine sera animée par une myriade de résultats d'entreprises. En France, ceux de Saint-Gobain, Capgemini, BNP Paribas et Société Générale sont notamment attendus.

Selon Moody's, les risques qui pèsent sur le profil de crédit de la France sont accrus par un environnement politique et institutionnel qui n'est pas propice à un consensus sur les mesures à prendre pour améliorer durablement le solde budgétaire.

Vendredi soir, l'agence de notation Moody's a confirmé la note de crédit Aa2 de la France, mais a abaissé sa perspective de stable à négative. Cette dégradation "reflète le risque croissant que le gouvernement français ne soit pas en mesure de mettre en œuvre les mesures qui permettraient d'éviter des déficits budgétaires durablement plus importants que prévu ".

(AOF) - Les marchés européens ont progressé sur fond de net recul des cours du pétrole. Le CAC 40 s’est adjugé 0,79% à 7556,94 points et l’EuroStoxx50 a progressé de 0,57% à 4971,44 points. Même scénario aux Etats-Unis où le Dow Jones progresse de 0,64% vers 17h30.

Hausse en Europe avant une semaine chargée en résultats et statistiques économiques

