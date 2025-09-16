Hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire en août chez Vinci
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 18:04
Au cours des huit premiers mois de l'année, le trafic a progressé de 1,7%, avec +1,9% pour les véhicules légers et +0,3% pour les poids lourds.
Quant au trafic passagers de Vinci Airports, il a augmenté de 5,2% entre août 2024 et août 2025, et progressé de 5,8% au cours des huit premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.
Valeurs associées
|117,8500 EUR
|Euronext Paris
|-1,42%
