Hausse du trafic autoroutier et aéroportuaire en août chez Vinci
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 18:04

Vinci indique que le trafic sur son réseau autoroutier a augmenté de 0,7% en août, par rapport à août 2024, avec une hausse de 0,9% pour les véhicules légers et -1,6% pour les poids lourds.
Au cours des huit premiers mois de l'année, le trafic a progressé de 1,7%, avec +1,9% pour les véhicules légers et +0,3% pour les poids lourds.

Quant au trafic passagers de Vinci Airports, il a augmenté de 5,2% entre août 2024 et août 2025, et progressé de 5,8% au cours des huit premiers mois de l'année par rapport à la même période un an plus tôt.


