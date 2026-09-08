Hausse des volumes sur les marchés cash d'Euronext en août

Les volumes d'échanges sur les marchés d'actions au comptant d'Euronext ont augmenté de 10% en août par rapport à août 2025, selon les derniers chiffres publiés lundi par l'opérateur boursier.

Sur un mois, par rapport à juillet 2026, qui comptait deux jours ouvrés de plus, les volumes quotidiens moyens sur les marchés cash européens se sont contractés de 15% à 2,55 millions de transactions, précise Euronext dans une note d'information.

Sur les huit mois de 2026 désormais écoulés, le volume quotidien moyen s'est établi à 3,19 millions de transactions, soit 9% de plus qu'au cours de la même période de 2025.

La maison mère des Bourses de Paris, Amsterdam, Bruxelles, Dublin, Lisbonne et Oslo indique que les échanges sur ses marchés dérivés ont quant à eux baissé de 5,6% d'une année sur l'autre, et de 3,4% par rapport au mois de juillet.

Mais l'activité de dérivés, qui regroupe les options sur actions et sur indices boursiers, a progressé de 8,4% sur les huit premiers mois de l'année.

A la Bourse de Paris, l'action Euronext s'inscrivait en hausse de 1,1% mardi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 0,5% pour l'indice CAC 40. Le titre s'adjuge désormais plus de 25% cette année.