Hausse des volumes sur Euronext en mars avec le regain de volatilité sur les marchés
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 18:15
Le volume quotidien moyen sur les marchés cash s'est établi à 726 182 le mois dernier, contre 646 630 transactions un an plus tôt.
Sur un mois, c'est-à-dire par rapport à février 2026, les volumes quotidiens moyens sur les marchés au comptant ont progressé de 21,2%, précise Euronext dans un communiqué.
L'activité sur les marchés financiers s'est montrée particulièrement volatile au mois de mars, du fait des aléas liés à l'évolution de la guerre au Moyen-Orient.
Sur les trois premiers mois de l'année, le volume quotidien moyen s'établit à 614 478 transactions, soit 4,4% de plus qu'au cours de la même période de 2025.
Les échanges sur les marchés des futures sur actions se sont quant à eux envolés de 318% pour totaliser 185 766 en mars par rapport à février, et progressent de 125% par rapport à mars 2025.
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