Hausse des ventes de First Solar au troisième trimestre, supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant américain de panneaux solaires First Solar FSLR.O progressent de 1,3 % à 236,65 dollars avant bourse

** La société a dépassé les attentes pour les ventes du 3ème trimestre jeudi, profitant d'une forte demande

** La société va construire une usine de 3,7 GW aux États-Unis, dont la production débutera fin 2026 et s'intensifiera jusqu'au premier semestre 2027

** FSLR affiche un chiffre d'affaires net de 1,6 milliard de dollars au 3ème trimestre, contre une estimation de 1,56 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les prévisions de ventes pour 2025 ont été ramenées entre 4,95 et 5,2 milliards de dollars, contre 4,9 et 5,7 milliards de dollars précédemment

** Le troisième trimestre a été marqué par des résiliations de contrats et un problème de chaîne d'approvisionnement, ce qui a contribué à l'abaissement des prévisions pour 2025 - analystes de RBC Capital Markets

** La maison de courtage ajoute que FSLR bénéficie d'une solidité des prix qui pourrait avoir un impact plus important sur les perspectives à long terme

** A la dernière clôture, FSLR a progressé de 32,5 % depuis le début de l'année