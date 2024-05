Hausse des taux: la transmission accomplie à 95% dans les 12 mois (Banque de France)

(AOF) - La Fed et la BCE ont relevé leurs taux d’intérêt directeurs en 2022-2023, à un rythme sans précédent. Selon la Banque de France, la transmission du resserrement monétaire aux conditions de financement a été similaire dans la zone euro et aux États-Unis, et comparable aux cycles précédents, avec près de 95 % de la transmission accomplie dans les 12 mois suivants la hausse des taux. Néanmoins, la transmission des conditions de financement à l’inflation s’opère moyennant des délais plus longs et plus variables.

La transmission ne semble pas plus forte en 2022-2023 comparée au cycle de resserrement de 2005, relèvent les experts Cristina Jude et Grégory Levieuge, pour qui les pentes des deux courbes sont similaires. Malgré le durcissement très fort des conditions de financement en 2022-2023, ceci reflète essentiellement "la rapidité et l'ampleur sans précédent du resserrement de la politique monétaire, et non pas une sensibilité accrue des conditions de financement au taux directeur", concluent-ils.

Pour eux," la même conclusion vaut pour les États-Unis, où la transmission apparaît similaire à celle du cycle de resserrement de 2015-2018, et légèrement supérieure à celle du cycle de 2004-2006".