Hausse des revenus et objectifs confirmés pour Schott Pharma

Au troisième trimestre, clos le 30 juin 2026, Schott Pharma a révélé une accélération de la croissance de son activité et a confirmé ses perspectives annuelles.

Le spécialiste des solutions avancées de confinement et de systèmes d'administration de médicaments a vu ses ventes progresser de 8,3%, à 281,8 millions d'euros, sur le trimestre, ou de 4,4% à taux de change constants. Schott Pharma explique ce dynamisme par une demande soutenue pour les flacons et cartouches stériles, un engouement pour les seringues en verre pré-remplissables, notamment pour les GLP-1, et une reprise dans les seringues en polymères hors applications vaccinales.

De son côté, la marge d'Ebitda trimestrielle s'est installée à 26,8%, et à 26,7% sur les neuf premiers mois de l'année, contre 28,9% sur les neuf premiers mois 2025. Enfin, le flux de trésorerie disponible a bondi de 49%, pour atteindre 58,9 millions d'euros, toujours sur neuf mois.

Schott Pharma a confirmé ses objectifs annuels et vise une croissance de son chiffre d'affaires entre 5 et 6% à taux de change constants et une marge d'Ebitda entre 27 et 28%.