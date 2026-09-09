 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse des résultats semestriels pour Neurones
information fournie par Zonebourse 09/09/2026 à 17:46
Ajouter Boursorama à vos sources

Le spécialiste du conseil en management et des services numériques a dévoilé des comptes en amélioration sur les six premiers mois de l'année.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 7,19%, à 454,8 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel est passé de 33,1 à 39,7 millions d'euros. De son côté, le résultat net part du groupe s'est apprécié de 14,1%, pour s'élever à 25,9 millions d'euros.

Au niveau des perspectives, Neurones table sur un chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions d'euros et sur un résultat opérationnel d'environ 9%.

Valeurs associées

NEURONES
35,4000 EUR Euronext Paris -0,70%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 156,67 -1,94%
Pétrole Brent
101,33 +1,95%
HAFFNER ENERGY
0,68 +8,11%
SOITEC
144,3 -1,40%
2CRSI
28,44 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank