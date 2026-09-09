Hausse des résultats semestriels pour Neurones

Le spécialiste du conseil en management et des services numériques a dévoilé des comptes en amélioration sur les six premiers mois de l'année.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 7,19%, à 454,8 millions d'euros, tandis que le résultat opérationnel est passé de 33,1 à 39,7 millions d'euros. De son côté, le résultat net part du groupe s'est apprécié de 14,1%, pour s'élever à 25,9 millions d'euros.

Au niveau des perspectives, Neurones table sur un chiffre d'affaires annuel de plus de 900 millions d'euros et sur un résultat opérationnel d'environ 9%.