Hausse des rendements obligataires

Vers un ralentissement du marché du travail aux États-Unis, tendance de l'inflation en zone euro, estimation anticipée du PIB indien… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les rendements obligataires ont commencé l'année avec de fortes hausses et ont atteint des niveaux proches de ceux d'avril de l'année dernière.

Cette tendance haussière, qui a débuté en septembre 2024 au milieu de la campagne électorale de D. Trump et de sa victoire, a été en partie portée par la résilience de l'économie américaine. Plus récemment, les données relatives aux marchés du travail et au secteur des services, ainsi que les potentielles politiques de la nouvelle administration Trump, ont suscité des inquiétudes quant à la désinflation aux États-Unis. Cette situation, ainsi que les craintes d'une offre excédentaire de bons du Trésor, ont poussé les rendements obligataires à la hausse.

Les rendements obligataires britanniques ont également suivi cette tendance. À l'avenir, la Fed pourrait être amenée à modifier sa politique monétaire et à réduire ses taux moins que prévu si le marché du travail américain se renforce et si l'inflation surprend à la hausse.

Nous pensons que la trajectoire globale de l'inflation restera probablement orientée à la baisse, mais il existe certains risques.

