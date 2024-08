Hausse des prix des huiles végétales en juillet

(AOF) - L'indice FAO des prix des huiles végétales a enregistré une valeur moyenne de 135 points en juillet, soit une progression de 3,2 points (+2,4%) par rapport à juin. Il s'agit du deuxième mois consécutif de hausse de l'indice, qui atteint son niveau le plus élevé depuis un an et demi. Cette nouvelle progression s'explique par l'affermissement des cours mondiaux des huiles de palme, de soja, de tournesol et de colza.

Les prix internationaux de l'huile de palme ont légèrement augmenté, principalement sous l'effet de la vigueur des achats à l'importation au niveau mondial, qui a coïncidé avec une croissance de la production en deçà de son potentiel en Indonésie, le premier producteur d'huile de palme dans le monde.

Dans le même temps, les cours mondiaux de l'huile de soja se sont appréciés pour le troisième mois consécutif en juillet, principalement du fait de la forte demande qui persiste dans le secteur des agrocarburants sur le continent américain.

En ce qui concerne les huiles de tournesol et de colza, la hausse des prix internationaux est principalement due à la détérioration des perspectives de récolte dans plusieurs importants pays producteurs de graines oléagineuses pour la campagne 2024-2025.