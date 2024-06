Hausse des perspectives d'emploi pour l'été 2024 (Manpower)

(AOF) - 41% des entreprises françaises anticipent une hausse de leurs effectifs sur la période de juillet à septembre 2024, contre 34% au dernier trimestre, et 40% au troisième trimestre 2023. C’est ce qu’affirme Manpower Group sur la base de son baromètre des perspectives d’emploi. La prévision nette d’emploi en France au 3ème trimestre 2024 est de 24 points, en progression de 6 points par rapport au trimestre précédent et en croissance de 3 points par rapport au même trimestre de l’an dernier .

Le groupe précise que les secteurs d'activités qui ont les prévisions nettes d'emploi les plus fortes pour le trimestre prochain sont la finance et l'immobilier (+37 points), la santé et les sciences de la vie (+35 points), et les technologies de l'information (+33 points).

"La conjoncture économique montre des signes d'amélioration sur ce début d'année", commente Alain Roumilhac, président de ManpowerGroup Europe du Sud. "La croissance a été de +0,2% sur le premier trimestre, et elle a été réévaluée de 0,9% à 1,1% pour l'année 2023. Dans ce contexte d'incertitude, l'économie et l'emploi montrent, malgré tout, des premiers signes positifs".