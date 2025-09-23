Hausse des marchés européens après les PMI, Powell en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes progressent après la publication ce matin des indices PMI. En zone euro, le PMI Composite ressort à 51,2 en septembre, en légère hausse par rapport à août : 51. Il signale une nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé. Côté valeurs, Kingfisher bondit et figure en tête du FTSE 100 après le relèvement de ses objectifs annuels pour l'exercice 2025/2026. Vers 18h30, Jerome Powell prononcera un discours sur les perspectives économiques des États-Unis. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,78% à 7891 points. L'Eurostoxx 50 progresse de 0,67% à 5478 points.

En Europe, Kingfisher (+17,55% à 296,45 pence) grimpe et occupe largement la tête de l'indice FTSE 100 à la faveur du relèvement de ses objectifs de bénéfices et de free cash flow pour l'exercice 2025/2026. À la suite de ses bons résultats du premier semestre, clos fin juillet, le propriétaire de Castorama et de Brico Dépôt en France a annoncé qu'il ciblait maintenant sur cet exercice le haut de la fourchette de ses prévisions pour le bénéfice avant impôts ajusté : entre 480 et 540 millions de livres sterling, contre 528 millions de livres sur l'exercice 2024/2025.

À Paris, Argan (-1,39%, à 63,80 euros) a décidé de retirer du marché le portefeuille Carat qu'il avait mis sur le marché et qui devait générer 130 millions d'euros de cash net. Le groupe avait pourtant confirmé son intention de céder ces quatre actifs grande distribution lors de la publication de ses résultats semestriels le 17 juillet dernier. La vente de ce portefeuille avait été annoncée dans un plan au mois de janvier 2025 et l'abandon de la cession va retarder le processus de désendettement.

Comme annoncé en juillet dernier, Fill Up Média (-3,57% à 6,75 euros) enregistre au premier semestre 2025 un chiffre d'affaires en forte progression (+68% par rapport au premier semestre 2024), atteignant 7,7 millions d'euros. L'entreprise enregistre un Ebitda retraité de l'ordre de 0,9 million d'euros, à comparer à -0,3 million d'euros au premier semestre 2024 et à -0,6 million d'euros à fin décembre 2024. Cette très bonne performance financière marque ainsi le retour à la rentabilité, en marge d'un second semestre attendu également en hausse.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est inscrit sous la barre du 50,0 sans changement pour un treizième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle contraction de l'activité du secteur privé français en fin de troisième trimestre. L'indice s'est en outre replié de 49,8 en août à 48,4 en septembre, mettant en évidence la plus forte baisse de l'activité globale depuis avril dernier. Il était attendu à 49,9.

L'indice PMI Flash composite HCOB de l'activité globale en Allemagne s'est établi au-dessus du seuil de 50,0, marquant le statu quo, pour le quatrième mois consécutif en septembre. Passant de 50,5 en août à 52,4 en septembre, l'indice a signalé une accélération notable du rythme de croissance, qui a atteint son niveau le plus élevé depuis mai 2024. Il était attendu à 50,5.

L'indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85 % du nombre habituel de réponses à l'enquête et produit par S&P Global, s'est inscrit au-dessus de la barre du 50,0 sans changement pour un neuvième mois consécutif en septembre, signalant ainsi une nouvelle expansion de l'activité économique du secteur privé de la zone euro. À 51,2, en légère hausse par rapport à août (51,0), il ne signale qu'une croissance modérée, la plus forte néanmoins depuis mai 2024. Il était attendu à 51,1.

Aux États-Unis, les indices des directeurs d'achat pour les secteurs manufacturier et des services en septembre seront publiés à 15h45.

Vers 12h10, l'euro est stable à 1,18 dollar.