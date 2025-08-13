Hausse des indices européens, les discussions sur la guerre Russie-Ukraine se poursuivent

(AOF) - Les marchés européens progressent ce mercredi au lendemain des chiffres rassurants de l'inflation américaine. Elle est restée stable à 2,7% en juillet en rythme annuel. Sur le plan géopolitique, avant la rencontre Trump-Poutine en Alaska ce vendredi, des dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky doivent participer aujourd'hui à Berlin à une réunion en visio avec le président américain. L'objectif de cette réunion est de trouver une solution pour rétablir la paix entre Moscou et Kiev et faire entendre la voix de l'Ukraine. Vers 12h10, le CAC 40 gagne 0,41% à 7784 points.

En Europe, E.ON enregistre une des plus fortes progressions au sein du Dax, gagnant 1,36% à 16,03 euros, grâce à un embellissement de ses résultats au premier semestre 2025. Sur les six premiers mois de l'année en cours, le chiffre d'affaires atteint les 41,55 milliards d'euros, soit une hausse de 5%, contre 40,39 milliards d'euros attendus. Porté par le segment " Energy Networks " notamment, l'Ebitda ressort à 5,52 milliards d'euros, soit une progression de 13%. Il dépasse le consensus de 5,45 milliards d'euros. La marge ressort à 13,3% soit un point de pourcentage en plus, contre 13,5% attendu.

Au troisième trimestre, les revenus de TUI (+5,98% à 8,36 euros) ont progressé de 7%, à 6,2 milliards d'euros. Le voyagiste allemand précise qu'il s'agit du meilleur troisième trimestre de son histoire avec un Ebit courant de 321 millions d'euros, en forte hausse de 38% par rapport à la même période un an plus tôt. Cette amélioration témoigne du succès de la stratégie, des avantages du modèle économique verticalement intégré, des activités de ventes au détail, de TUI Airline, des hôtels… Le groupe a également bénéficié du décalage des vacances de Pâques sur ce troisième trimestre (d'avril à juin).

A Paris, Carrefour (-0,20% à 12,73 euros) a annoncé que le groupe allemand RTG International avait rejoint Concordis, une nouvelle alliance européenne qu'il a créé avec le distributeur français Coopérative U le 7 juillet dernier. Au total, les trois partenaires fondateurs représentent des revenus cumulés de plus de 125 milliards d'euros. L'objectif de cette coopération vise à améliorer les conditions d'achat auprès des principaux fournisseurs multinationaux de marques nationales.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice des prix à la consommation, en rythme mensuel, a augmenté en juillet de 0,3% comme attendu. En juin, il était resté stable. En rythme annuel, l'inflation a affiché une hausse de 2%, comme prévu et en juin. L'IPCH est ressorti en rythme mensuel à 0,4% comme attendu, après +0,1% en juin. En rythme annuel, il ressort à 1,8% comme attendu par les économistes et après une hausse de 2% en juin.

Aux Etats-Unis, les données sur les stocks hebdomadaires de pétrole seront publiés à 16h30.

Vers 12h15, l'euro gagne 0,45% à 1,1727 dollar.