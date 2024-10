Hausse des Bourses européennes avant la BCE, nouveau record pour le Dax40

(AOF) - Les marchés européens ont fini en hausse, soutenus par Wall Street. L'indice S&P 500 évolue sur ses plus hauts historiques à plus de 5850 points. Le CAC 40 a gagné 0,32% à 7602,06 points, mais a été handicapé par les valeurs du luxe. L'EuroStoxx50 a progressé de 0,69% à 5038,61 points tandis que le Dax40 a inscrit un nouveau record à plus de 19500 points.

Vendredi soir, Fitch a abaissé la perspective de la note de crédit de la France de stable à négative et a maintenu la note à AA-. L'agence de notation souligne notamment qu'une "forte fragmentation politique et un gouvernement minoritaire compliquent la capacité de la France à mettre en œuvre des politiques d'assainissement budgétaire durables". Ce lundi, le spread franco-allemand a toutefois reculé à 76,1.

En Chine, le ministère des Finances a déçu lors de son point de presse de ce week-end. Il "n'a pas précisé le montant des nouveaux fonds destinés à la relance et n'a pas annoncé de plans supplémentaires pour soutenir la consommation" regrette Commerzbank. L'économiste prévient : "Si les nouvelles mesures de relance peuvent stimuler la croissance, le principal problème est la faiblesse de la demande. Les politiques annoncées jusqu'à présent ne s'attaquent pas à ce problème."

Le PIB chinois au troisième trimestre et les ventes au détail aux Etats-Unis constitueront les principaux évènements macroéconomiques de la semaine avec la réunion de la BCE, jeudi.

Celle-ci devrait annoncer un nouvel assouplissement de sa politique monétaire. Pour Michael Krautzberger, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, les déclarations des membres du conseil de la BCE "ont renforcé les attentes d'une réduction des taux en octobre, car la croissance de la zone euro continue de se détériorer depuis la réunion de la BCE de septembre, tandis que les pressions inflationnistes restent également sur une trajectoire modérée".

"Les conditions pour accélérer l'assouplissement monétaire sont réunies. La BCE devrait baisser ses taux à chaque réunion, et non pas une fois sur deux", souligne pour sa part Oddo BHF.

Cette semaine sera aussi marquée par la publication des résultats des entreprises américaines et des revenus de LVMH au troisième trimestre, demain. Le numéro un du secteur du luxe et ses concurrents ont reculé aujourd'hui en raison de l'absence de chiffrage des mesures chinoises.