Hausse des bénéfices d'Air Lease Corp au troisième trimestre en vue de sa vente à un groupe d'investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les bénéfices d'Air Lease dopés par une demande soutenue d'avions alors que Boeing et Airbus tentent d'augmenter leur production

Air Lease récupère 104% de la dépréciation de la flotte russe après l'invasion de l'Ukraine

L'acquisition du bailleur par un groupe d'investisseurs devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026

(Ajoute des détails sur le rachat au paragraphe 4 et des détails sur la flotte du bailleur aux paragraphes 7 à 11) par Nandan Mandayam, Dan Catchpole et Anshuman Tripathy

Le loueur d'avions Air Lease AL.N a annoncé une hausse de son bénéfice au troisième trimestre, car il bénéficie d'une demande robuste et de tarifs plus élevés pour les jets et les moteurs loués, alors que les retards de production chez Boeing BA.N et Airbus AIR.PA laissent les compagnies aériennes avec moins d'options pour étendre leurs flottes.

En septembre, Air Lease a approuvé une offre de rachat de 7,4 milliards de dollars de Sumisho Air Lease Corporation, un groupe d'investisseurs dirigé par le japonais Sumitomo Corp 8053.T et SMBC Aviation Capital, afin de créer la plus grande société de location d'avions au monde après le leader du secteur AerCap AER.N . L'opération devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

Air Lease a affiché lundi un bénéfice net de 135,4 millions de dollars, soit 1,21 dollar par action diluée, au cours du trimestre juillet-septembre, dépassant les 0,82 dollar par action de la période correspondante de l'année précédente.

Le bénéfice d'Air Lease comprend une indemnité de 60 millions de dollars provenant du règlement des demandes d'indemnisation liées aux avions bloqués en Russie après l'invasion de l'Ukraine par ce pays en 2022. Au 3 novembre, le loueur avait récupéré 104 % de sa dépréciation de la flotte russe enregistrée en mars 2022.

La société a déclaré avoir ajouté 13 avions au troisième trimestre, portant sa flotte à 503 appareils.

Elle a 228 avions en commande. Compte tenu de la forte demande mondiale d'avions, elle a déjà loué la quasi-totalité des avions à réaction en commande jusqu'en 2027 et a loué 64 % des avions livrés jusqu'en 2031.

Au cours des neuf premiers mois de l'année, Air Lease a ajouté 10 Airbus A220-300 à fuselage étroit, pour un total de 32, soit une augmentation de 45 % par rapport à sa flotte à la fin de 2024.

La compagnie a également ajouté 15 Boeing 737 MAX 8, pour un total de 74, soit une augmentation de 25 %, et quatre de la variante plus grande 737 MAX 9, ce qui porte sa flotte à 34 appareils.

L'A321neo d'Airbus représente toujours la plus grande partie de la flotte globale de la compagnie, avec 109 monocouloirs, soit près de 22 % de sa flotte.

Cette année, la société s'est séparée de quelques monocouloirs d'ancienne génération, dont 14 Boeing 737-800 et six A320.

La semaine dernière, sa rivale AerCap a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels et de revenus, et a déclaré que la demande de location d'avions resterait forte.