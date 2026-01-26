 Aller au contenu principal
Hausse des actions, renforcement du yen par rapport au dollar alors qu'une intervention est envisagée
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 22:31

Les actions mondiales ont
progressé pour la quatrième séance consécutive lundi, les
investisseurs attendant les résultats d'un grand nombre de
grandes capitalisations boursières américaines, tandis que le
yen s'est renforcé par rapport au dollar, les investisseurs
étant à l'affût de tout signe d'intervention sur la monnaie
japonaise. 
En outre, l'or a progressé pour dépasser les 5 100 dollars
l'once pour la première fois , alors qu'une série de
tensions géopolitiques  continue de peser sur le dollar
américain. 
À Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse
, soutenues en partie par des gains dans les secteurs des
services de communication  .SPLRCL  et de la technologie
 .SPLRCT  de l'indice S&P 500. Les marchés attendent également
cette semaine les résultats de grands noms qui font partie de ce
que l'on appelle les Sept Magnifiques, tels que Microsoft
 MSFT.O , Apple  AAPL.O , Tesla  TSLA.O  et Meta Platforms
 META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa
déclaration de politique générale mercredi. 
    "Les communications et les technologies se négocient bien
aujourd'hui (lundi) avant la publication des résultats de
nombreuses grandes entreprises", a déclaré Chris Zaccarelli,
directeur des investissements de Northlight Asset Management à
Charlotte, en Caroline du Nord. "Il semble que nous ayons une
expansion des bénéfices des entreprises et une expansion de
l'économie - donc, de manière générale, les investisseurs sont
prudemment optimistes et attendent très probablement avec
impatience la saison des résultats."
Le secteur des matériaux du S&P 500  .SPLRCM  a également
clôturé en hausse, la hausse de l'or ayant contribué à soutenir
les actions  telles que Freeport-McMoRan  FCX.N  et
Newmont Mining  NEM.N , bien que le secteur ait terminé bien en
deçà de ses précédents sommets. Le secteur des matériaux a le
deuxième taux de croissance des bénéfices le plus élevé de tous
les secteurs au premier trimestre, avec 24,4 %, selon les
données du LSEG. 
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 313,69
points, soit 0,64%, à 49 412,40, le S&P 500  .SPX  a gagné 34,69
points, soit 0,50%, à 6 950,30 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
gagné 100,11 points, soit 0,43%, à 23 601,36. 
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné 6,12
points, soit 0,59%, à 1 043,67 et était en passe de connaître
une quatrième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a clôturé en hausse de 0,2%,
soutenu par des gains  dans les valeurs financières avant
les résultats des banques plus tard dans la semaine.
    
    L'OR ATTEINT UN NIVEAU RECORD
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,42% à 5 053,37
dollars l'once après avoir atteint un sommet de 5 110,50
dollars. Il est en hausse de plus de 17% sur le mois.
    "Nous voyons maintenant l'or atteindre 6 000 dollars l'once
d'ici la fin de l'année, tout en précisant qu'il s'agit
probablement d'une estimation prudente et qu'il pourrait bien
aller plus haut", ont déclaré les analystes de la Société
Générale. 
La Fed devrait largement maintenir ses taux inchangés, selon
l'outil FedWatch de CME , tandis que les investisseurs
surveilleront les commentaires du président Jerome Powell pour
obtenir des indices sur la trajectoire de la politique
monétaire. 
L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par rapport
à un panier de devises, a perdu  0,22% à 97,01, avec
l'euro  EUR=  en hausse de 0,48% à 1,1883 $. La livre sterling
 GBP=  s'est renforcée de 0,29% à 1,368 $. 
Face au yen japonais  JPY= , le dollar a perdu 1,05% à 154,09
après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-novembre à
153,30 yens, après que les fortes hausses de la devise japonaise
vendredi ont suscité des spéculations sur une éventuelle
intervention. La Réserve fédérale de New York a procédé à des
vérifications de taux  vendredi, ont déclaré des sources à
Reuters.
Les principales autorités japonaises  ont déclaré lundi
qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur
le marché des changes, ce qui constituerait la première
intervention coordonnée entre les deux pays depuis 15 ans. 
    "Alors qu'une position prudemment hawkish de la (Fed) cette
semaine, ainsi que des données résistantes pourraient offrir un
certain soutien au dollar, toute intervention potentielle sur le
marché du yen pourrait aggraver le tableau déjà faible des flux
pour le dollar", ont déclaré les analystes de Barclays dans une
note. 
Alors que les marchés surveilleront les commentaires de Powell
dans le sillage de la déclaration de politique de la Fed, la
réunion pourrait être éclipsée  par une enquête criminelle
de l'administration Trump sur le chef de la banque centrale,
l'effort du président pour renvoyer la gouverneure de la Fed
Lisa Cook et la nomination prochaine d'un successeur pour Powell
en mai. 
    Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10
ans  US10YT=RR  a reculé de 2,4 points de base à 4,215%. Une
adjudication de 69 milliards de dollars de notes à deux ans
 US2YT=RR  a été considérée comme solide par les analystes. 
    
    LE DÉFI FISCAL DU JAPON
    Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi est
devenue Première ministre du Japon en octobre, en partie à cause
des inquiétudes concernant la dette publique du Japon qui
représente plus du double de sa production économique. Une
hausse historique des taux d'intérêt du marché a suscité des
craintes quant à la capacité du Japon à assurer le service de sa
dette, mais Mme Takaichi a déclaré qu'elle réduirait les impôts
dans le cadre de sa campagne pour les élections anticipées
prévues pour le 8 février.
Les données du marché monétaire de la BOJ publiées lundi
suggèrent qu'il n'y a pas eu d'intervention  vendredi.
Le brut américain  CLc1  s'est établi en baisse de 0,72% à 60,63
dollars le baril et le Brent  LCOc1  s'est établi à 65,59
dollars le baril, en baisse de 0,44% sur la journée après avoir
grimpé de plus de 2%, les investisseurs évaluant l'impact 
sur la production des régions productrices de brut des
États-Unis, dû aux tempêtes hivernales.
Véhicules électriques

Valeurs associées

APPLE
255,4800 USD NASDAQ +3,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 412,40 Pts Index Ex +0,64%
EUR/USD SPOT
1,1879 USD Six - Forex 1 -0,09%
FREEPORT MCMORAN
61,170 USD NYSE +1,26%
GBP/USD SPOT
1,3675 Six - Forex 1 -0,02%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
META PLATFORMS
672,3600 USD NASDAQ +2,06%
MICROSOFT
470,2800 USD NASDAQ +0,93%
NASDAQ Composite
23 601,36 Pts Index Ex +0,43%
NEWMONT
125,890 USD NYSE +1,28%
Or
5 010,91 USD Six - Forex 1 +0,56%
Pétrole Brent
65,66 USD Ice Europ -0,95%
Pétrole WTI
60,80 USD Ice Europ -0,80%
S&P 500
6 950,23 Pts CBOE +0,50%
S&P 500 INDEX
6 950,23 Pts CBOE +0,50%
STOXX Europe 600
609,57 Pts DJ STOXX +0,20%
TESLA
435,2000 USD NASDAQ -3,09%
USA BENCHMARK 10A
4,160 Rates -2,53%
USA BENCHMARK 2A
3,647 Rates -0,41%
USD/JPY SPOT
154,1950 Six - Forex 1 -0,25%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

