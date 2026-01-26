Hausse des actions, renforcement du yen par rapport au dollar alors qu'une intervention est envisagée

Les actions mondiales ont progressé pour la quatrième séance consécutive lundi, les investisseurs attendant les résultats d'un grand nombre de grandes capitalisations boursières américaines, tandis que le yen s'est renforcé par rapport au dollar, les investisseurs étant à l'affût de tout signe d'intervention sur la monnaie japonaise. En outre, l'or a progressé pour dépasser les 5 100 dollars l'once pour la première fois , alors qu'une série de tensions géopolitiques continue de peser sur le dollar américain. À Wall Street, les actions américaines ont clôturé en hausse , soutenues en partie par des gains dans les secteurs des services de communication .SPLRCL et de la technologie .SPLRCT de l'indice S&P 500. Les marchés attendent également cette semaine les résultats de grands noms qui font partie de ce que l'on appelle les Sept Magnifiques, tels que Microsoft MSFT.O , Apple AAPL.O , Tesla TSLA.O et Meta Platforms META.O , tandis que la Réserve fédérale devrait publier sa déclaration de politique générale mercredi. "Les communications et les technologies se négocient bien aujourd'hui (lundi) avant la publication des résultats de nombreuses grandes entreprises", a déclaré Chris Zaccarelli, directeur des investissements de Northlight Asset Management à Charlotte, en Caroline du Nord. "Il semble que nous ayons une expansion des bénéfices des entreprises et une expansion de l'économie - donc, de manière générale, les investisseurs sont prudemment optimistes et attendent très probablement avec impatience la saison des résultats." Le secteur des matériaux du S&P 500 .SPLRCM a également clôturé en hausse, la hausse de l'or ayant contribué à soutenir les actions telles que Freeport-McMoRan FCX.N et Newmont Mining NEM.N , bien que le secteur ait terminé bien en deçà de ses précédents sommets. Le secteur des matériaux a le deuxième taux de croissance des bénéfices le plus élevé de tous les secteurs au premier trimestre, avec 24,4 %, selon les données du LSEG. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 313,69 points, soit 0,64%, à 49 412,40, le S&P 500 .SPX a gagné 34,69 points, soit 0,50%, à 6 950,30 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 100,11 points, soit 0,43%, à 23 601,36. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 6,12 points, soit 0,59%, à 1 043,67 et était en passe de connaître une quatrième séance de hausse consécutive, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en hausse de 0,2%, soutenu par des gains dans les valeurs financières avant les résultats des banques plus tard dans la semaine. L'OR ATTEINT UN NIVEAU RECORD L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,42% à 5 053,37 dollars l'once après avoir atteint un sommet de 5 110,50 dollars. Il est en hausse de plus de 17% sur le mois. "Nous voyons maintenant l'or atteindre 6 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année, tout en précisant qu'il s'agit probablement d'une estimation prudente et qu'il pourrait bien aller plus haut", ont déclaré les analystes de la Société Générale. La Fed devrait largement maintenir ses taux inchangés, selon l'outil FedWatch de CME , tandis que les investisseurs surveilleront les commentaires du président Jerome Powell pour obtenir des indices sur la trajectoire de la politique monétaire. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, a perdu 0,22% à 97,01, avec l'euro EUR= en hausse de 0,48% à 1,1883 $. La livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,29% à 1,368 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar a perdu 1,05% à 154,09 après avoir atteint son plus bas niveau depuis la mi-novembre à 153,30 yens, après que les fortes hausses de la devise japonaise vendredi ont suscité des spéculations sur une éventuelle intervention. La Réserve fédérale de New York a procédé à des vérifications de taux vendredi, ont déclaré des sources à Reuters. Les principales autorités japonaises ont déclaré lundi qu'elles étaient en étroite coordination avec les États-Unis sur le marché des changes, ce qui constituerait la première intervention coordonnée entre les deux pays depuis 15 ans. "Alors qu'une position prudemment hawkish de la (Fed) cette semaine, ainsi que des données résistantes pourraient offrir un certain soutien au dollar, toute intervention potentielle sur le marché du yen pourrait aggraver le tableau déjà faible des flux pour le dollar", ont déclaré les analystes de Barclays dans une note. Alors que les marchés surveilleront les commentaires de Powell dans le sillage de la déclaration de politique de la Fed, la réunion pourrait être éclipsée par une enquête criminelle de l'administration Trump sur le chef de la banque centrale, l'effort du président pour renvoyer la gouverneure de la Fed Lisa Cook et la nomination prochaine d'un successeur pour Powell en mai. Le rendement de l'obligation américaine de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2,4 points de base à 4,215%. Une adjudication de 69 milliards de dollars de notes à deux ans US2YT=RR a été considérée comme solide par les analystes. LE DÉFI FISCAL DU JAPON Le yen est sous pression depuis que Sanae Takaichi est devenue Première ministre du Japon en octobre, en partie à cause des inquiétudes concernant la dette publique du Japon qui représente plus du double de sa production économique. Une hausse historique des taux d'intérêt du marché a suscité des craintes quant à la capacité du Japon à assurer le service de sa dette, mais Mme Takaichi a déclaré qu'elle réduirait les impôts dans le cadre de sa campagne pour les élections anticipées prévues pour le 8 février. Les données du marché monétaire de la BOJ publiées lundi suggèrent qu'il n'y a pas eu d'intervention vendredi. Le brut américain CLc1 s'est établi en baisse de 0,72% à 60,63 dollars le baril et le Brent LCOc1 s'est établi à 65,59 dollars le baril, en baisse de 0,44% sur la journée après avoir grimpé de plus de 2%, les investisseurs évaluant l'impact sur la production des régions productrices de brut des États-Unis, dû aux tempêtes hivernales.