Hausse des actions Meta à Francfort après les résultats et les plans d'investissement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Meta META.O ont augmenté de près de 7% dans les premiers échanges à Francfort jeudi, après que plusieurs courtiers ont relevé leurs prix cibles suite aux résultats dans lesquels le propriétaire d'Instagram a prévu des revenus du premier trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street.

Meta a augmenté mercredi ses plans de dépenses en capital pour cette année de 73% dans la poursuite de la "superintelligence", un effort pour offrir une intelligence artificielle profondément personnalisée à sa grande base d'utilisateurs de médias sociaux.