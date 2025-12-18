Hausse des actions et baisse des rendements des obligations d'État en raison du ralentissement de l'inflation aux États-Unis

Les actions mondiales ont augmenté jeudi et les rendements des bons du Trésor ont baissé après que les données sur l'inflation américaine aient augmenté les espoirs des investisseurs quant à de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale, tandis que les résultats de Micron ont aidé à stabiliser le sentiment de "montagnes russes" autour des stocks d'intelligence artificielle. Les prix à la consommation américains ont augmenté moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en novembre, l'indice des prix à la consommation américain augmentant de 2,7 % en glissement annuel par rapport aux prévisions des économistes de 3,1 %, ce qui a entraîné des fluctuations du dollar alors que les investisseurs digéraient également les mises à jour des décideurs politiques britanniques et européens. Après la chute des valeurs technologiques de mercredi, due aux inquiétudes concernant les valorisations gonflées par l'IA, les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron ont rassuré les investisseurs, ce qui a fait grimper le secteur technologique américain. Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis Investment Managers, a déclaré que les nouvelles de Micron "aidaient au moins à stabiliser le sentiment autour de l'IA, qui a été en dents de scie." "C'est une sorte de va-et-vient entre le scepticisme et la confiance réelle. Aujourd'hui, nous sommes revenus du côté de la confiance.", a-t-il déclaré. Le stratège a également souligné les signes de relâchement de l'inflation et a suggéré que si les chiffres de décembre suivent, une réduction des taux par la Fed en janvier pourrait être possible. "Il s'agit d'une énorme surprise à la baisse, plus faible que les attentes les plus modestes.", a déclaré Melson. "Le marché est à juste titre sceptique et ne veut pas en tirer trop d'enseignements, compte tenu de tout le bruit et de la volatilité de l'arrêt de l'activité sur le site.... Mais, à la marge, il s'agit toujours d'une surprise à la baisse, et une baisse est préférable." La Fed, qui a trouvé un équilibre entre la faiblesse du marché du travail et l'inflation toujours élevée, n'a signalé qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, mais les traders ont parié sur deux. Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi en fin de journée que le prochain président de la Fed, qui remplacera Jerome Powell en mai, serait quelqu'un qui croit en une baisse des taux "de beaucoup". Et le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, considéré comme un candidat à la présidence de la Fed, a déclaré plus tôt mercredi que la banque centrale avait une marge de manœuvre pour réduire les taux compte tenu des signes de faiblesse du marché du travail. Sur Wall Street à 12h09, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 146,04 points, soit 0,31%, à 48 036,60, le S&P 500 .SPX a augmenté de 58,84 points, soit 0,88%, à 6 780,61 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 327,28 points, soit 1,44%, à 23 020,83. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 6,61 points, soit 0,66%, à 1 001,66, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,96%. En ce qui concerne les devises , l'indice du dollar est passé du rouge au vert alors que les investisseurs digéraient les données. La livre sterling GBP= s'est affaiblie de 0,04% à 1,3371 $ après que la Banque d'Angleterre ait réduit ses taux d'intérêt, mais a indiqué que la marge de manœuvre pour un nouvel assouplissement était limitée. L'euro EUR= a baissé de 0,15 % à 1,1721 $ après que la Banque centrale européenne a maintenu les taux de la zone euro inchangés comme prévu et a adopté un ton plus optimiste sur l'économie. La Banque du Japon devrait relever ses taux vendredi, bien que les traders restent incertains quant au rythme du resserrement en 2026. L'indice du dollar =USD , qui mesure le dollar par rapport à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté de 0,09% à 98,46. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,04% à 155,6. Les rendements des obligations du Trésor américain ont baissé après la publication des prix à la consommation, les obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR perdant 3,1 points de base pour un rendement de 4,12%, contre 4,151% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à 30 ans US30YT=RR a baissé de 3,2 points de base à 4,7958%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 1,7 point de base à 3,468%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole étaient en quête d'une deuxième journée de gains, les investisseurs évaluant la probabilité de nouvelles sanctions américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement posés par un blocus des pétroliers vénézuéliens. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,93% à 56,46 dollars le baril et le Brent LCOc1 a atteint 60,06 dollars le baril, en hausse de 0,64% sur la journée. Le prix de l'or a baissé même après que les données sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, aient renforcé les attentes de réductions des taux de la Réserve fédérale en 2026. L'or au comptant XAU= a baissé de 0,11% à 4 336,09 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,01% à 4 348,10 dollars l'once.