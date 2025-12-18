 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse des actions et baisse des rendements des obligations d'État en raison du ralentissement de l'inflation aux États-Unis
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 19:00

Les actions
mondiales ont augmenté jeudi et les rendements des bons du
Trésor ont baissé après que les données sur l'inflation
américaine aient augmenté les espoirs des investisseurs quant à
de nouvelles réductions des taux de la Réserve fédérale, tandis
que les résultats de Micron ont aidé à stabiliser le sentiment
de "montagnes russes" autour des stocks d'intelligence
artificielle.
    Les prix à la consommation américains  ont augmenté
moins que prévu au cours de l'année qui s'est terminée en
novembre, l'indice des prix à la consommation américain
augmentant de 2,7 % en glissement annuel par rapport aux
prévisions des économistes de 3,1 %, ce qui a entraîné des
fluctuations du dollar alors que les investisseurs digéraient
également les mises à jour des décideurs politiques britanniques
et européens.
    Après la chute des valeurs technologiques de mercredi, due
aux inquiétudes concernant les valorisations gonflées par l'IA,
les prévisions exceptionnelles du fabricant de puces Micron
 ont rassuré les investisseurs, ce qui a fait grimper le
secteur technologique américain.
    Garrett Melson, stratégiste de portefeuille chez Natixis
Investment Managers, a déclaré que les nouvelles de Micron
"aidaient au moins à stabiliser le sentiment autour de l'IA, qui
a été en dents de scie." 
    "C'est une sorte de va-et-vient entre le scepticisme et la
confiance réelle. Aujourd'hui, nous sommes revenus du côté de la
confiance.", a-t-il déclaré. 
    Le stratège a également souligné les signes de relâchement
de l'inflation et a suggéré que si les chiffres de décembre
suivent, une réduction des taux par la Fed en janvier pourrait
être possible.
    "Il s'agit d'une énorme surprise à la baisse, plus faible
que les attentes les plus modestes.", a déclaré Melson. "Le
marché est à juste titre sceptique et ne veut pas en tirer trop
d'enseignements, compte tenu de tout le bruit et de la
volatilité de l'arrêt de l'activité sur le site.... Mais, à la
marge, il s'agit toujours d'une surprise à la baisse, et une
baisse est préférable." 
    La Fed, qui a trouvé un équilibre entre la faiblesse du
marché du travail et l'inflation toujours élevée, n'a signalé
qu'une seule baisse de taux l'année prochaine, mais les traders
ont parié sur deux.
    Le président américain Donald Trump a déclaré 
mercredi en fin de journée que le prochain président de la Fed,
qui remplacera Jerome Powell en mai, serait quelqu'un qui croit
en une baisse des taux "de beaucoup".
    Et le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, considéré
comme un candidat à la présidence de la Fed, a déclaré plus tôt
mercredi que la banque centrale  avait une marge de
manœuvre pour réduire les taux compte tenu des signes de
faiblesse du marché du travail.
    Sur Wall Street  à 12h09, le Dow Jones Industrial
Average  .DJI  a augmenté de 146,04 points, soit 0,31%, à 48
036,60, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 58,84 points, soit
0,88%, à 6 780,61 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a augmenté de
327,28 points, soit 1,44%, à 23 020,83.
    L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné
6,61 points, soit 0,66%, à 1 001,66, tandis que l'indice
paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de 0,96%.
    En ce qui concerne les devises , l'indice du dollar
est passé du rouge au vert alors que les investisseurs
digéraient les données.
    La livre sterling  GBP=  s'est affaiblie de 0,04% à 1,3371 $
après que la Banque d'Angleterre ait réduit ses taux d'intérêt,
mais a indiqué que la marge de manœuvre pour un nouvel
assouplissement était limitée.
    L'euro  EUR=  a baissé de 0,15 % à 1,1721 $ après que la
Banque centrale européenne a maintenu les taux de la zone euro
inchangés comme prévu et a adopté un ton plus optimiste sur
l'économie.
    La Banque du Japon devrait relever ses taux vendredi, bien
que les traders restent incertains quant au rythme du
resserrement en 2026.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le dollar par rapport
à un panier de devises, y compris le yen et l'euro, a augmenté
de 0,09% à 98,46. Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est
affaibli de 0,04% à 155,6.
    Les rendements des obligations du Trésor américain ont
baissé après la publication des prix à la consommation, les
obligations américaines de référence à 10 ans  US10YT=RR 
perdant 3,1 points de base pour un rendement de 4,12%, contre
4,151% mercredi soir.
    Le rendement de l'obligation à 30 ans  US30YT=RR  a baissé
de 3,2 points de base à 4,7958%. Le rendement de l'obligation à
deux ans  US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des
prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a perdu 1,7
point de base à 3,468%.
    Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole 
étaient en quête d'une deuxième journée de gains, les
investisseurs évaluant la probabilité de nouvelles sanctions
américaines contre la Russie et les risques d'approvisionnement
posés par un blocus des pétroliers vénézuéliens.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,93% à 56,46 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a atteint 60,06 dollars le baril,
en hausse de 0,64% sur la journée.
    Le prix de l'or  a baissé même après que les données
sur l'inflation américaine, plus faibles que prévu, aient
renforcé les attentes de réductions des taux de la Réserve
fédérale en 2026.
    L'or au comptant  XAU=  a baissé de 0,11% à 4 336,09 dollars
l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1  ont
augmenté de 0,01% à 4 348,10 dollars l'once.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 045,18 Pts Index Ex +0,33%
EUR/USD SPOT
1,1722 USD Six - Forex 1 -0,15%
GBP/USD SPOT
1,3385 Six - Forex 1 +0,04%
HONG KONG HANG SENG INDIC
25 498,13 Pts Six - Forex 1 +0,12%
HSCEI
13 613,22 Pts Six - Forex 1 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
23 060,44 Pts Index Ex +1,62%
Nikkei 225
49 001,50 Pts Six - Forex 1 -1,03%
Or
4 331,16 USD Six - Forex 1 -0,18%
Pétrole Brent
59,89 USD Ice Europ -1,27%
Pétrole WTI
56,27 USD Ice Europ -1,16%
S&P 500 INDEX
6 788,28 Pts CBOE +0,99%
STOXX Europe 600
585,35 Pts DJ STOXX +0,96%
USA BENCHMARK 10A
4,146 Rates -0,54%
USA BENCHMARK 2A
3,515 Rates +0,26%
USD/JPY SPOT
155,6220 Six - Forex 1 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank