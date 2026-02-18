 Aller au contenu principal
Hausse des actions des mineurs d'argent, les investisseurs attendant le compte rendu de la Fed américaine
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 février - ** Les actions cotées en bourse des sociétés d'extraction d'argent augmentent avant le marché, suivant les prix du métal blanc GOL/

** L'argent au comptant XAG= gagne 3,3 % à 75,98 $ l'once ** Les prix augmentent alors que les investisseurs attendent le compte rendu de la réunion de janvier de la Réserve Fédérale Américaine, qui sera publié plus tard dans la journée

** Les investisseurs attendent également le rapport sur les dépenses de consommation des ménages américains pour le mois de décembre, prévu vendredi, afin de déterminer la politique monétaire de la Fed cette année

** Hecla Mining HL.N en hausse de 5,1%; Coeur Mining

CDE.N en hausse de ~3%

** Les mineurs canadiens Endeavour Silver EDR.TO EXK.N et Silvercorp Metals SVM.TO SVM.N gagnent respectivement 2,1 % et 2,4 % ** Abrdn Physical Silver Shares ETF SIVR.P en hausse de 3,5 %; iShares Silver Trust ETF SLV.P progresse de 3,2 %

