Hausse des actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis : Nvidia s'associe à une entreprise chinoise pour la fabrication de capteurs lidar
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 15:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier - ** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis HSAI.O augmentent de 7,6 % à 26,10 $ avant le marché

** Nvidia NVDA.O choisit Hesai comme partenaire lidar pour sa plateforme technologique de conduite autonome baptisée DRIVE AGX Hyperion 10

** Hesai, basée en Chine, conçoit et fabrique des capteurs lidar utilisés dans les véhicules à conduite autonome et les applications robotiques

** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 62 % l'année dernière

Valeurs associées

HESAI GRP SP ADS-B
25,4700 USD NASDAQ +5,03%
NVIDIA
190,1450 USD NASDAQ +1,08%
