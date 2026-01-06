Hausse des actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis : Nvidia s'associe à une entreprise chinoise pour la fabrication de capteurs lidar

6 janvier - ** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis HSAI.O augmentent de 7,6 % à 26,10 $ avant le marché

** Nvidia NVDA.O choisit Hesai comme partenaire lidar pour sa plateforme technologique de conduite autonome baptisée DRIVE AGX Hyperion 10

** Hesai, basée en Chine, conçoit et fabrique des capteurs lidar utilisés dans les véhicules à conduite autonome et les applications robotiques

** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 62 % l'année dernière