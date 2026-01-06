Hausse des actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis : Nvidia s'associe à une entreprise chinoise pour la fabrication de capteurs lidar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 janvier - ** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis HSAI.O augmentent de 7,6 % à 26,10 $ avant le marché
** Nvidia NVDA.O choisit Hesai comme partenaire lidar pour sa plateforme technologique de conduite autonome baptisée DRIVE AGX Hyperion 10
** Hesai, basée en Chine, conçoit et fabrique des capteurs lidar utilisés dans les véhicules à conduite autonome et les applications robotiques
** Les actions de Hesai cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 62 % l'année dernière
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer