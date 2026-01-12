Hausse des actions de Baidu cotées en bourse aux États-Unis ; Benchmark augmente le PT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du géant chinois de la technologie Baidu BIDU.O cotées aux États-Unis augmentent de 6,2 % à 152,45 dollars

** La maison de courtage Benchmark augmente le PT sur BIDU de 158 $ à 215 $, ce qui implique une hausse d'environ 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Benchmark considère la prochaine scission de Kunlun comme un catalyseur majeur; la société déclare que Kunlun est bien positionné pour élargir sa base de clients dans l'ensemble des secteurs

** La société de courtage estime que les puces Kunlun de BIDU ajoutent une couche supplémentaire de flexibilité tarifaire et de compétitivité à ses offres de services en nuage

** « La stratégie intégrée de Baidu en matière de puces et de cloud offre un potentiel supplémentaire d'augmentation des marges par rapport aux fournisseurs de services cloud purs », déclare Benchmark

** Benchmark indique que le service de robotaxi de BIDU, Apollo Go, continue de réduire l'écart avec Waymo, propriété d'Alphabet GOOGL.O , avec des trajets hebdomadaires entièrement sans conducteur atteignant environ 250 000 en octobre 2025

** 25 des 33 sociétés de courtage recommandent une note « acheter » ou supérieure, 7 « conserver » et 1 « vendre »; l'action a un PT médian de 159 $, selon les données compilées par LSEG

** BIDU a gagné environ 55 % en 2025