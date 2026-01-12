 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Hausse des actions de Baidu cotées en bourse aux États-Unis ; Benchmark augmente le PT
information fournie par Reuters 12/01/2026 à 20:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du géant chinois de la technologie Baidu BIDU.O cotées aux États-Unis augmentent de 6,2 % à 152,45 dollars

** La maison de courtage Benchmark augmente le PT sur BIDU de 158 $ à 215 $, ce qui implique une hausse d'environ 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Benchmark considère la prochaine scission de Kunlun comme un catalyseur majeur; la société déclare que Kunlun est bien positionné pour élargir sa base de clients dans l'ensemble des secteurs

** La société de courtage estime que les puces Kunlun de BIDU ajoutent une couche supplémentaire de flexibilité tarifaire et de compétitivité à ses offres de services en nuage

** « La stratégie intégrée de Baidu en matière de puces et de cloud offre un potentiel supplémentaire d'augmentation des marges par rapport aux fournisseurs de services cloud purs », déclare Benchmark

** Benchmark indique que le service de robotaxi de BIDU, Apollo Go, continue de réduire l'écart avec Waymo, propriété d'Alphabet GOOGL.O , avec des trajets hebdomadaires entièrement sans conducteur atteignant environ 250 000 en octobre 2025

** 25 des 33 sociétés de courtage recommandent une note « acheter » ou supérieure, 7 « conserver » et 1 « vendre »; l'action a un PT médian de 159 $, selon les données compilées par LSEG

** BIDU a gagné environ 55 % en 2025

Valeurs associées

ALPHABET-A
331,0675 USD NASDAQ +0,76%
BAIDU RG-A
16,444 EUR Tradegate +6,85%
BAIDU SP ADR-A
152,2000 USD NASDAQ +6,03%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank