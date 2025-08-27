 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 751,83
+0,55%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hausse des actions d'Eli Lilly ; HSBC passe à "conserver" après les données sur la pilule contre l'obésité
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 1 % à 743,12 $ en pré-marché, après avoir clôturé en hausse de 6 % mardi

** HSBC Global Investment Research relève la valeur de LLY de "réduire" à "conserver", et augmente les prévisions à 700 $ de 675 $

** Les attentes du marché pour les ventes annuelles maximales de la pilule expérimentale GLP-1 de la société, l'orforglipron, sont maintenant raisonnables et proches de son estimation de 10 milliards de dollars, à la suite d'une étude de phase tardive dans laquelle elle a réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients atteints de diabète de type 2 (T2D), indique la société de courtage

** L'Orforglipron pourrait rester compétitif, au moins dans le T2D, car il ne nécessite pas de restrictions alimentaires ou de régime, ce qui est nécessaire pour le semaglutide oral de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ) - HSBC Global

** Le semaglutide oral, qui réduit le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, pourrait avoir un avantage dans le segment de l'obésité, selon la société de courtage

** Les médicaments oraux doivent se concentrer sur le maintien de la perte de poids et la tolérabilité, et non sur l'efficacité, ce qui pourrait être le plus grand besoin non satisfait - ce qui pèse en faveur du semaglutide oral - HSBC Global

** Séparément, le Verzenio de LLY a augmenté la survie chez les patients atteints d'un type de cancer du sein après deux ans de traitement

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
736,060 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2025 à 14:20:43.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank