Hausse des actions d'Eli Lilly ; HSBC passe à "conserver" après les données sur la pilule contre l'obésité

27 août - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 1 % à 743,12 $ en pré-marché, après avoir clôturé en hausse de 6 % mardi

** HSBC Global Investment Research relève la valeur de LLY de "réduire" à "conserver", et augmente les prévisions à 700 $ de 675 $

** Les attentes du marché pour les ventes annuelles maximales de la pilule expérimentale GLP-1 de la société, l'orforglipron, sont maintenant raisonnables et proches de son estimation de 10 milliards de dollars, à la suite d'une étude de phase tardive dans laquelle elle a réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients atteints de diabète de type 2 (T2D), indique la société de courtage

** L'Orforglipron pourrait rester compétitif, au moins dans le T2D, car il ne nécessite pas de restrictions alimentaires ou de régime, ce qui est nécessaire pour le semaglutide oral de Novo Nordisk ( NOVOb.CO ) - HSBC Global

** Le semaglutide oral, qui réduit le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, pourrait avoir un avantage dans le segment de l'obésité, selon la société de courtage

** Les médicaments oraux doivent se concentrer sur le maintien de la perte de poids et la tolérabilité, et non sur l'efficacité, ce qui pourrait être le plus grand besoin non satisfait - ce qui pèse en faveur du semaglutide oral - HSBC Global

** Séparément, le Verzenio de LLY a augmenté la survie chez les patients atteints d'un type de cancer du sein après deux ans de traitement