Hausse des actions, baisse du dollar : les investisseurs évaluent les messages contradictoires de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Wall Street en hausse avec quelques valeurs technologiques à l'honneur

*

Les actions indiennes reculent après le décret de Trump sur les visas H-1B

*

Les prix du pétrole s'établissent à un niveau légèrement inférieur en raison des inquiétudes concernant l'offre excédentaire

*

L'or atteint de nouveaux records, les rendements du Trésor sont proches de la stabilité

*

Le dollar chute alors que les traders attendent des indices sur la politique monétaire

(Mise à jour des prix à la fin de la session américaine) par Sinéad Carew et Nell Mackenzie

L'indice boursier mondial MSCI a augmenté lundi, avec quelques valeurs technologiques américaines en tête, tandis que les prix de l'or ont fortement augmenté et que le dollar a reculé, les responsables de la Réserve fédérale ayant donné des messages contradictoires sur les réductions futures des taux d'intérêt. Les investisseurs étaient également en train de digérer les dernières nouvelles concernant l'immigration aux États-Unis après que le président Donald Trump a déclaré vendredi que les entreprises américaines devraient payer 100 000 dollars pour obtenir de nouveaux visas de travailleur H-1B, ce qui pourrait porter un coup au secteur technologique américain dominant. Les indices de Wall Street ont cherché à consolider les records de la semaine dernière, avec l'essentiel des gains des mégacaps Nvidia NVDA.O et Apple Inc AAPL.O après que Nvidia ait annoncé un investissement de 100 milliards de dollars et que les analystes aient déclaré que la demande pour le dernier iPhone d'Apple semblait forte. "Pour l'instant, nous dépendons d'un leadership très étroit. De plus, le marché a progressé tout au long du mois, du trimestre et depuis le début du mois d'avril. Il peut y avoir une certaine consolidation et c'est tout à fait approprié", a déclaré Michael O'Rourke, stratège en chef du marché chez JonesTrading à Stamford, dans le Connecticut. Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, a déclaré que la banque centrale devrait réduire les taux d'intérêt de manière agressive afin de réduire les risques qui pèsent sur les perspectives économiques. Mais il a été le plus dovish des responsables de la Fed qui se sont exprimés publiquement lundi. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem , a déclaré qu'après la baisse des taux de la semaine dernière, la marge de manœuvre pour de nouvelles réductions pourrait être limitée, étant donné que l'inflation est supérieure à l'objectif de 2 % de la Fed. Et le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic , a déclaré qu'il ne voyait pas actuellement la nécessité de réduire davantage les taux d'intérêt cette année en raison des préoccupations liées à l'inflation, selon une interview publiée par le Wall Street Journal lundi. "La plupart des intervenants de la Fed, à l'exception de Miran, sont du côté hawkish, mais le marché est en hausse, donc cela n'affecte pas le marché", a déclaré O'Rourke. Cependant, avec les officiels de la Fed, y compris le président Jerome Powell, devant s'exprimer et les données clés sur l'inflation devant être publiées plus tard dans la semaine, Carol Schleif, stratège en chef du marché chez BMO Private Wealth Management, a déclaré que la semaine de transactions pourrait être volatile. À Wall Street , les trois principaux indices ont ouvert en baisse. Mais à 03:05 p.m. le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 92,86 points, soit 0,20%, à 46 408,13, le S&P 500

.SPX a augmenté de 30,47 points, soit 0,46%, à 6 694,59 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 155,09 points, soit 0,69%, à 22 786,56.

L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a progressé de 3,88 points, soit 0,40%, à 985,63.

Plus tôt, l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a clôturé en baisse de 0,13%.

Les indices de référence indiens ont perdu du terrain après les annonces de Trump concernant le programme H-1B, car le secteur indien des technologies de l'information, d'une valeur de 283 milliards de dollars, qui tire plus de la moitié de ses revenus des États-Unis, devrait ressentir la douleur à court terme. Cette décision fait suite au doublement par Trump des droits de douane sur les importations en provenance de l'Inde le mois dernier, jusqu'à 50 %, en partie à cause des achats de pétrole russe par New Delhi. En ce qui concerne les devises , le dollar américain était sur le point de mettre fin à une série de trois jours de gains contre l'euro et le franc suisse en raison des commentaires de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert contre un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,4% à 97,34. L'euro EUR= était en hausse de 0,44% à 1,1796 dollar, tandis que face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,38% à 0,792. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,17% à 147,69. Pendant ce temps, les obligations internationales en dollars de l'Argentine se sont redressées après que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a déclaré que "toutes les options de stabilisation sont sur la table" pour soutenir l'Argentine , avec plus de détails disponibles après que le président argentin Javier Milei et le président américain Donald Trump se rencontrent mardi à New York. En ce qui concerne les bons du Trésor américain , les rendements ont peu changé, le marché semblant s'être calmé après la réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière pour la première fois en 2025. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans

US10YT=RR a augmenté de 0,2 point de base à 4,141%, contre 4,139% vendredi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,2 point de base à 4,7576%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,7 point de base à 3,599%. Sur les marchés de l'énergie, les prix du pétrole sont restés quasiment stables, les craintes d'une offre excédentaire ayant été contrées par les tensions géopolitiques en Russie et au Moyen-Orient. Le brut CLc1 s'est établi en baisse de 0,06%, soit 4 cents, à 62,64 dollars le baril et le Brent LCOc1 a terminé la séance à 66,57 dollars le baril, en baisse de 0,16%, soit 11 cents sur la journée. En ce qui concerne les métaux précieux, les prix de l'or ont atteint de nouveaux records, soutenus par les attentes accrues des investisseurs quant à une réduction des taux d'intérêt, avant les remarques des responsables de la Fed et les données clés sur l'inflation plus tard dans la semaine. "Il y a un flux continu de demande de valeurs refuges dans un contexte géopolitique encore un peu instable, y compris la guerre entre la Russie et l'Ukraine. La réduction des taux d'intérêt de la Fed la semaine dernière et probablement d'autres réductions des taux de la Fed d'ici la fin de l'année" soutiennent également les prix, a déclaré Jim Wyckoff, analyste principal chez Kitco Metals. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,74% à 3 747,67 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 2,03% à 3 745,90 dollars l'once. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a chuté de 2,49% à 112 562,57 dollars. L'ethereum ETH= a reculé de 7,25% à 4 155,13 dollars.