Hausse des actions américaines et européennes, recul du pétrole et reprise des crypto-monnaies
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 18:46

Après des pertes
importantes sur les marchés asiatiques, les actions américaines
et européennes étaient en hausse mercredi, alors que les prix du
pétrole faisaient un pas en arrière après un rallye
spectaculaire de deux jours et qu'un bond des crypto-monnaies
encourageait les investisseurs, même s'ils surveillaient
prudemment la guerre au Moyen-Orient .
Le dollar a chuté et les rendements du Trésor américain ont
augmenté pour la troisième journée consécutive, même si les
États-Unis et Israël ont poursuivi leurs attaques 24 heures sur
24 contre l'Iran . Par ailleurs, un sous-marin américain a
coulé un navire de guerre iranien  au large de la côte sud
du Sri Lanka, et la Turquie a déclaré que les défenses aériennes
de l'Otan avaient détruit un missile balistique  tiré
depuis l'Iran.
Les opérateurs ont indiqué que durant la session européenne, les
actions ont été soutenues par un rapport du New York Times
 selon lequel des agents du ministère iranien du
renseignement ont contacté indirectement la CIA le lendemain du
début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en
lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit.
Toutefois, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à
Genève a exclu mardi  pour l'instant toutes négociations
avec les États-Unis.
    "Le marché fait preuve d'un optimisme prudent concernant le
conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, dans le sens où,
espérons-le, il s'agira d'une entreprise de courte durée", a
déclaré Ben Sullivan, directeur des investissements chez AE
Wealth Management.
    À Wall Street, les traders ont été encouragés par une baisse
des prix du pétrole et une forte hausse du bitcoin , ainsi que
par des gains dans le secteur des semi-conducteurs et des
valeurs logicielles récemment malmenées, selon Michael James,
vendeur d'actions, Rosenblatt Securities.
    "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un
marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré M. James,
ajoutant que les gains du bitcoin ont encouragé les traders à
long terme et à court terme à prendre des risques.
    "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière
impressionnante après avoir atteint deux creux lundi et mardi
matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a
renforcé la conviction des haussiers", a-t-il déclaré.
    Dans les crypto-monnaies, le bitcoin  BTC=  a gagné 7,77% à
73 338,07 dollars. L'ethereum  ETH=  a progressé de 9,15% à 2
149,09 dollars.
Sur Wall Street  à 11:54 a.m. ET (1654 GMT), le Dow Jones
Industrial Average  .DJI  a augmenté de 329,68 points, soit
0,68%, à 48 832,84, le S&P 500  .SPX  a augmenté de 60,03
points, soit 0,88%, à 6 876,69 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
augmenté de 330,30 points, soit 1,47%, à 22 846,99.
L'indice MSCI des valeurs mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné 2,76
points, soit 0,27%, à 1 032,54, tandis que l'indice paneuropéen
STOXX 600   .STOXX  a progressé de 1,37%. 
    Cependant, en Asie, les investisseurs en actions ont été
beaucoup plus baissiers.
En Corée du Sud, l'indice de référence KOSPI  a clôturé en
baisse de 12 %,  .KS11  la plus forte chute jamais enregistrée
par l'indice. La Corée du Sud est fortement dépendante du
pétrole du Moyen-Orient. [Alors que le KOSPI affichait encore un
gain de plus de 20% depuis le début de l'année, en deux jours,
l'indice à forte composante technologique a perdu plus de 18% de
sa valeur tandis que la devise  KRW=  s'est effondrée à son plus
bas niveau depuis 17 ans.
    Le Nikkei japonais  .N225  a chuté de 3,6% et les actions
taïwanaises  .TWII  ont perdu 4,3%.
Sur le marché des changes , le dollar américain a reculé,
s'éloignant des sommets plurimensuels qu'il avait atteints lors
de la séance précédente, alors que les investisseurs se sont
défaits de leurs positions de valeur refuge en raison des
espoirs croissants que le conflit au Moyen-Orient pourrait
s'avérer plus court qu'on ne le craignait initialement.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,29% à 98,79, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,21% à
1,1638 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar a reculé de 0,51% à
156,89, tandis que la livre sterling  GBP=  s'est renforcée de
0,09% à 1,3368 dollar.
En ce qui concerne les obligations d'État, les rendements des
bons du Trésor américain  ont progressé, les investisseurs
évaluant la probabilité d'une hausse de l'inflation et la
trajectoire de la politique monétaire, alors que la guerre en
Iran continue de faire peser le risque d'une nouvelle hausse des
prix du pétrole.
    Le rendement des obligations américaines de référence à 10
ans  US10YT=RR  a augmenté de 1,2 point de base à 4,069%, contre
4,057% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des
obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté de 0,8 point de base
à 4,7107%.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,6 point de base à
3,517%.
Pour l'instant, les prix du pétrole  ont interrompu leur
hausse après la publication d'un rapport sur des agents iraniens
cherchant à obtenir des pourparlers avec les États-Unis pour
mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Cependant, les frappes
américaines et israéliennes contre l'Iran ont intensifié le
conflit et paralysé la navigation dans le détroit d'Ormuz,
perturbant le transport du pétrole pour la cinquième journée.
    Le brut américain  CLc1  a chuté de 0,63% à 74,09 dollars le
baril et le Brent  LCOc1  a chuté à 81,06 dollars le baril, en
baisse de 0,38% sur la journée.
Les échanges de métaux précieux  ont été stimulés par la
pause dans la hausse du dollar et ont semblé suggérer que les
investisseurs comptaient toujours sur des actifs sûrs en raison
de l'incertitude engendrée par la guerre.
    L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,21% à 5 148,17
dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain  GCc1 
ont augmenté de 0,7% à 5 143,00 dollars l'once. L'argent au
comptant  XAG=  a augmenté de 2,08% à 83,73 dollars l'once.

Valeurs associées

Argent
83,36 USD Six - Forex 1 +1,46%
BTC/USD
73 562,1548 USD CryptoCompare +7,76%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 801,94 Pts Index Ex -0,21%
EUR/USD SPOT
1,1627 USD Six - Forex 1 +0,12%
GBP/USD SPOT
1,3348 Six - Forex 1 -0,03%
IBEX 35
17 491,2000 Pts Sibe +2,37%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
NASDAQ Composite
22 862,16 Pts Index Ex +1,53%
Nikkei 225
54 245,54 Pts Six - Forex 1 -3,61%
Or
5 131,06 USD Six - Forex 1 +0,84%
Pétrole Brent
81,66 USD Ice Europ -0,37%
Pétrole WTI
75,08 USD Ice Europ +0,17%
S&P 500 INDEX
6 880,08 Pts CBOE +0,93%
STOXX Europe 600
612,71 Pts DJ STOXX +1,37%
TAIEX
32 828,88 Pts Six - Forex 1 -4,35%
USA BENCHMARK 10A
4,107 Rates -0,02%
USA BENCHMARK 2A
3,585 Rates +0,46%
USD/JPY SPOT
157,1200 Six - Forex 1 -0,29%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

