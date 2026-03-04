Hausse des actions américaines et européennes, recul du pétrole et reprise des crypto-monnaies

Après des pertes importantes sur les marchés asiatiques, les actions américaines et européennes étaient en hausse mercredi, alors que les prix du pétrole faisaient un pas en arrière après un rallye spectaculaire de deux jours et qu'un bond des crypto-monnaies encourageait les investisseurs, même s'ils surveillaient prudemment la guerre au Moyen-Orient . Le dollar a chuté et les rendements du Trésor américain ont augmenté pour la troisième journée consécutive, même si les États-Unis et Israël ont poursuivi leurs attaques 24 heures sur 24 contre l'Iran . Par ailleurs, un sous-marin américain a coulé un navire de guerre iranien au large de la côte sud du Sri Lanka, et la Turquie a déclaré que les défenses aériennes de l'Otan avaient détruit un missile balistique tiré depuis l'Iran. Les opérateurs ont indiqué que durant la session européenne, les actions ont été soutenues par un rapport du New York Times selon lequel des agents du ministère iranien du renseignement ont contacté indirectement la CIA le lendemain du début des attaques américaines et israéliennes contre l'Iran, en lui proposant de discuter des conditions de la fin du conflit. Toutefois, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève a exclu mardi pour l'instant toutes négociations avec les États-Unis. "Le marché fait preuve d'un optimisme prudent concernant le conflit entre l'Iran, les États-Unis et Israël, dans le sens où, espérons-le, il s'agira d'une entreprise de courte durée", a déclaré Ben Sullivan, directeur des investissements chez AE Wealth Management. À Wall Street, les traders ont été encouragés par une baisse des prix du pétrole et une forte hausse du bitcoin , ainsi que par des gains dans le secteur des semi-conducteurs et des valeurs logicielles récemment malmenées, selon Michael James, vendeur d'actions, Rosenblatt Securities. "Vous combinez tous ces éléments et cela équivaut à un marché qui se sent encore plus enhardi", a déclaré M. James, ajoutant que les gains du bitcoin ont encouragé les traders à long terme et à court terme à prendre des risques. "Le fait que le marché boursier se soit redressé de manière impressionnante après avoir atteint deux creux lundi et mardi matin, et qu'il se soit redressé de manière significative, a renforcé la conviction des haussiers", a-t-il déclaré. Dans les crypto-monnaies, le bitcoin BTC= a gagné 7,77% à 73 338,07 dollars. L'ethereum ETH= a progressé de 9,15% à 2 149,09 dollars. Sur Wall Street à 11:54 a.m. ET (1654 GMT), le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 329,68 points, soit 0,68%, à 48 832,84, le S&P 500 .SPX a augmenté de 60,03 points, soit 0,88%, à 6 876,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 330,30 points, soit 1,47%, à 22 846,99. L'indice MSCI des valeurs mondiales .MIWD00000PUS a gagné 2,76 points, soit 0,27%, à 1 032,54, tandis que l'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 1,37%. Cependant, en Asie, les investisseurs en actions ont été beaucoup plus baissiers. En Corée du Sud, l'indice de référence KOSPI a clôturé en baisse de 12 %, .KS11 la plus forte chute jamais enregistrée par l'indice. La Corée du Sud est fortement dépendante du pétrole du Moyen-Orient. [Alors que le KOSPI affichait encore un gain de plus de 20% depuis le début de l'année, en deux jours, l'indice à forte composante technologique a perdu plus de 18% de sa valeur tandis que la devise KRW= s'est effondrée à son plus bas niveau depuis 17 ans. Le Nikkei japonais .N225 a chuté de 3,6% et les actions taïwanaises .TWII ont perdu 4,3%. Sur le marché des changes , le dollar américain a reculé, s'éloignant des sommets plurimensuels qu'il avait atteints lors de la séance précédente, alors que les investisseurs se sont défaits de leurs positions de valeur refuge en raison des espoirs croissants que le conflit au Moyen-Orient pourrait s'avérer plus court qu'on ne le craignait initialement. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,29% à 98,79, avec l'euro EUR= en hausse de 0,21% à 1,1638 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar a reculé de 0,51% à 156,89, tandis que la livre sterling GBP= s'est renforcée de 0,09% à 1,3368 dollar. En ce qui concerne les obligations d'État, les rendements des bons du Trésor américain ont progressé, les investisseurs évaluant la probabilité d'une hausse de l'inflation et la trajectoire de la politique monétaire, alors que la guerre en Iran continue de faire peser le risque d'une nouvelle hausse des prix du pétrole. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,2 point de base à 4,069%, contre 4,057% mardi en fin de journée, tandis que le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 0,8 point de base à 4,7107%. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,6 point de base à 3,517%. Pour l'instant, les prix du pétrole ont interrompu leur hausse après la publication d'un rapport sur des agents iraniens cherchant à obtenir des pourparlers avec les États-Unis pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Cependant, les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran ont intensifié le conflit et paralysé la navigation dans le détroit d'Ormuz, perturbant le transport du pétrole pour la cinquième journée. Le brut américain CLc1 a chuté de 0,63% à 74,09 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 81,06 dollars le baril, en baisse de 0,38% sur la journée. Les échanges de métaux précieux ont été stimulés par la pause dans la hausse du dollar et ont semblé suggérer que les investisseurs comptaient toujours sur des actifs sûrs en raison de l'incertitude engendrée par la guerre. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,21% à 5 148,17 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 0,7% à 5 143,00 dollars l'once. L'argent au comptant XAG= a augmenté de 2,08% à 83,73 dollars l'once.