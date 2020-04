HAUSSE DE LA RENTABILITE OPERATIONNELLE : + 16,0%

CONFIRMATION DES OBJECTIFS D'ACTIVITE 2022



Données non auditées*

Au 31 décembre En M€ 2019 2018 Variation

Chiffre d'affaires 155,0 122,0 + 27,0%

EBITDA

En % du CA 5,9

3,8% 5,4

4,5% + 9,2%



Résultat d'exploitation

En % du CA 5,7

3,7% 4,9

4,0% + 16,0%



Résultat financier (1,1) 0,1 -

Résultat courant

En % du CA 4,6

3,0% 5,0

4,1% -7,6%



Résultat net

En % du CA 2,3

1,5% 4,3

3,6% -45,9%



*Les procédures d'audit des comptes consolidés sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.



POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE DE L'ACTIVITE



WE.CONNECT a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 155,0 M€, en progression soutenue de 27,0% par rapport à 2018. Cette performance est d'autant plus remarquable qu'elle a pâti d'un contexte de consommation plus difficile au 4ème trimestre 2019, en raison d'importants mouvements de grève en France.



La dynamique d'activité a notamment été portée par :

o Les partenariats de distribution avec des grandes marques de l'informatique dont les ventes progressent de 30%,

o L'intégration réussie de la société PCA, acquise en juillet 2017, qui a généré un chiffre d'affaires en hausse de 65,8% en 2019.