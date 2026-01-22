Hausse de la rémunération de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, pour 2025

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré jeudi que la rémunération de Jamie Dimon, son directeur général de longue date, pour 2025 a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 43 millions de dollars.