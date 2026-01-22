 Aller au contenu principal
Hausse de la rémunération de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan, pour 2025
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

JPMorgan Chase JPM.N a déclaré jeudi que la rémunération de Jamie Dimon, son directeur général de longue date, pour 2025 a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 43 millions de dollars.

